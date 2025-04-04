川普關稅大亂流／鋼鐵業 需求恐驟減
美國川普政府掀起關稅大戰，初步評估對國內大型鋼廠出口美國的直接影響不大，但因為可能打擊到用鋼產業鏈，例如伺服器殼、運動器材、工具機械、鋼製家具銷美等都值得關注，用鋼動能恐驟減，影響全球鋼市。
中鋼（2002）昨（3）日公開表明，審慎評估各項潛在影響，並採取適切對應措施，確保供應穩定與客戶權益，以積極主動的態度因應挑戰。
中鋼指出，針對美國政府自4月5日及4月9日起，分別實施10%的基礎關稅（Tariff Baseline），以及針對特定國家的對等關稅（Reciprocal Tariff）貿易新政策，中鋼嚴密關注中。
根據統計，台灣出口至美國的鋼鐵、鋁材及汽車零組件產品，仍適用原有「貿易擴展法第232條」所課徵的25%關稅，尚未納入此次新增的對等關稅清單。
台灣重電產業方面也受衝擊，主要客戶為台電外，部分業者如華城銷美比重高，且近期業者並無赴美設廠計畫，不過，不少國際銅業陸續赴美設廠，且今年起產能將陸續開出。此次台灣遭美國課以32%關稅，恐降低台廠銷美競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言