川普關稅大亂流／鋼鐵業 需求恐驟減

美國川普政府掀起關稅大戰，初步評估對國內大型鋼廠出口美國的直接影響不大，但因為可能打擊到用鋼產業鏈，例如伺服器殼、運動器材、工具機械、鋼製家具銷美等都值得關注，用鋼動能恐驟減，影響全球鋼市。

中鋼（2002）昨（3）日公開表明，審慎評估各項潛在影響，並採取適切對應措施，確保供應穩定與客戶權益，以積極主動的態度因應挑戰。

中鋼指出，針對美國政府自4月5日及4月9日起，分別實施10%的基礎關稅（Tariff Baseline），以及針對特定國家的對等關稅（Reciprocal Tariff）貿易新政策，中鋼嚴密關注中。

根據統計，台灣出口至美國的鋼鐵、鋁材及汽車零組件產品，仍適用原有「貿易擴展法第232條」所課徵的25%關稅，尚未納入此次新增的對等關稅清單。

台灣重電產業方面也受衝擊，主要客戶為台電外，部分業者如華城銷美比重高，且近期業者並無赴美設廠計畫，不過，不少國際銅業陸續赴美設廠，且今年起產能將陸續開出。此次台灣遭美國課以32%關稅，恐降低台廠銷美競爭力。