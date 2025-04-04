川普關稅大亂流／自行車 庫存壓力增

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
自行車相關廠家布局的生產地包括台灣、東南亞等，出口美國將受挫，終端銷售動能也可能因漲價而驟降，好不容易緩解的庫存壓力，恐怕又要來。記者胡經周／攝影
自行車相關廠家布局的生產地包括台灣、東南亞等，出口美國將受挫，終端銷售動能也可能因漲價而驟降，好不容易緩解的庫存壓力，恐怕又要來。記者胡經周／攝影

關稅大戰，自行車業、運動器材業、汽車零組件業等，均將同步受苦，其中，自行車相關廠家布局的生產地包括台灣、東南亞等，出口美國將受挫，終端銷售動能也可能因漲價而驟降，好不容易緩解的庫存壓力，恐怕又要來。

汽車零組件方面，車輛公會表示，在美國市場台灣零件長期支撐其售後服務體系，包括多家大型保險公司長期採用通過CAPA認證的台灣零件，以兼顧維修品質與理賠成本。美對台汽車零件產品加徵關稅，將推升美國整體維修成本，這恐是雙輸局面。

汽車零組件業者指出，關稅問題很難避免衝擊，即使銷美的汽車零組件多半是FOB，關稅由對方承擔，仍然將對整體出貨造成影響。目前可以預見的是AM（售後維修市場）通路端可能更不願意備庫存，消費者可能因為終端售價漲價，延遲換修的時程，長期則仍待觀察。

至於自行車輸美市場部分，成本仍是最大的考量。依據巨大工業（9921）所說，輸美的自行車平均單價約為400到500美元，自行車產業需要整體供應鏈群聚，但美國設廠成本太高，兩害相權取其輕，關稅之害恐怕還是會持續發酵。

庫存 美國 自行車

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