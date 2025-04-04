川普關稅大亂流／網通業「 雙高」廠商重創

台灣網通業幾乎都以美國為主要市場，近年集中火力在越南擴產，如今越南遭美國課徵高達46%對等關稅，使得網通業成為重災區，啟碁（6285）、智邦、智易等出口美國與越南製造比重「雙高」的廠商，恐受重創。

法人分析，去年美國從台灣進口網通產品約73億美元，顯示美國是台灣網通廠重要市場，業者須盡速提出因應策略。

台灣網通廠過往以大陸為主要生產據點，隨美中貿易戰爆發，近年包括智邦、啟碁、智易、明泰等台灣網通指標廠紛紛淡出大陸，前進越南布局，中磊則選擇在菲律賓設生產線。

去年因為美國政府針對大陸產品「洗產地」嚴格審查，加上對墨西哥課徵關稅，讓網通業者的東南亞產線迎來一波轉單，廠商連春節都忙著趕訂單，對前景看好。

不料，年後美國關稅威脅愈來愈越大，最新對等關稅更是大陸、台灣、越南、菲律賓都無一倖免，只有菲律賓稅率17%，相對低於越南46%、台灣32%、大陸34%，讓網通廠面臨龐大壓力。

根據法人分析報告，台灣網通廠中，以美國市場營收占比來看，啟碁和智邦均為72%、中磊占65%、神準60%、明泰57%，智易40%、正文30%。

就越南生產占比方面來看，啟碁為40%、智邦20%、智易70%、正文70%、明泰60%，中磊菲律賓出貨占比約60%。不少業者都是「台、越」生產，雙雙面對高額關稅，連要調度產能都相當不容易。

換言之，這波川普對等關稅，台灣網通廠「美國市場、東南亞設廠」者無一倖免。