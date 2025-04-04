川普關稅大亂流／工具機 競爭力重挫

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
美對台課重稅，機械公會：「今年機械出口要成長5%至10%的目標恐難達成了！」。記者宋健生／攝影
美對台課重稅，機械公會：「今年機械出口要成長5%至10%的目標恐難達成了！」。記者宋健生／攝影

台灣機械公會理事長莊大立昨（3）日表示，美國對台灣課徵32%重稅，將嚴重衝擊台灣機械產業競爭力，美國是台灣機械設備最大出口國，關稅將影響購買意願，「今年台灣機械出口要成長5%至10%的目標，恐難達成了！」

莊大立說，過去景氣好的時候，還可以分散市場來減輕壓力，如今全球不景氣，「要去哪裡找市場，我也想不出來」，機械公會希望政府儘快提出具體因應之道，協助廠商度過難關。

美國總統川普宣布對等關稅政策，台灣面臨32%重稅，莊大立說，他昨天一早醒來看到新聞，「真的很Shock！覺得跟業界期盼的差很大。」尤其台灣機械設備出口美國將首當其衝，而美國對全球的關稅戰，也勢必影響客戶的汰舊換新意願。

台灣機械2月出口值20.81億美元、年增12.2%；累計前二月出口值43.65億美元、年增1.4%。其中對美國出口持續成長，目前出口美國占台灣整體出口比重已攀升至27.2%，超越中國的21.1%，穩居台灣機械出口第一大市場。

機械公會統計，前二月機械出口國前三大為美國、中國大陸以及日本。

美國

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