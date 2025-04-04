川普關稅大亂流／NB產業 分散風險落空

筆電供應鏈近年大舉布局越南、泰國，如今兩國分別遭川普政府課徵高達46%、36%對等關稅，業界一片譁然，直呼「根本白去越南、泰國了」，尤其仁寶集團選定越南為僅次於中國的第二大產能生產基地，如今越南、大陸都遭美方關稅砲火猛轟，恐成台灣筆電鏈最大苦主。

2018年美中貿易戰爆發，導致供應鏈重塑，台灣筆電代工廠迅速調整生產布局，展開「供應鏈大遷徙」，陸續轉往泰國、越南等東南亞國家，近來更持續加碼投資。不料，台廠即便在全球多國分散產能布局，仍難逃川普政府的對等稅貿易戰砲火襲擊。

越南目前為仁寶集團第二大產能生產基地，僅次於大陸，在越南擁有三座廠區，除因應美系筆電品牌客戶戴爾（Dell）生產需求外，其他產品還包括網通、智慧手持裝置等。

緯創（3231）同樣協助戴爾在越南生產筆電，目前越南一期廠區主要生產顯示器、筆電、桌機等產品，二期新廠則於今年1月啟用。

英業達泰國新廠正在建置中，為分散生產風險，原先規劃產能將與中國大陸重慶廠相當，每年可生產約2,000萬台筆電。廣達越南新廠去年下半年加入量產行列，主要因應蘋果MacBook生產需求。

台灣「筆電雙A」宏碁、華碩與多數PC品牌廠同業一樣，主要代工夥伴據點除了中國大陸外，其次就是東南亞如越南、泰國等地及少量特殊專案在台灣生產，而這次川普新關稅一出，業界觀察，基本上全數品牌廠皆無法倖免，勢必面臨輸美成本大增的情況。