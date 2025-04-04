川普關稅大亂流／製鞋業 盯客戶反應
美國宣布對等關稅政策，全球鞋類生產基地幾乎成為「重稅重災區」，業者說「大家都沒辦法置身事外」。
指標大廠均備戰，包括寶成（9904）、來億及鈺齊等都審慎觀察、積極因應，不敢輕忽。
製鞋大廠寶成、來億及鈺齊都表示，正密切關注品牌客戶的反應，並保持密切溝通；由於客戶尚未作出回應，目前還無法評估可能受到的衝擊。
全球製鞋產業景氣好不容易走出庫存調節的陰霾，回到復甦成長軌道，不料美國宣布對等關稅政策，全球製鞋基地幾乎全納入高關稅範圍，其中柬埔寨稅率高達49%、越南46%、孟加拉37%、中國34%、印尼32%、印度26%，均屬重災區。
對此，寶成表示，公司對於關稅議題一直密切的關注，同時也持續與品牌客戶保持密切溝通，並會根據品牌客戶的需求，做出合適的因應。
來億指出，增加的關稅本來就是客戶支付，跟鞋廠無關，目前要看客戶的反應，而客戶尚未說明，未來是要全數轉嫁消費者或吸收部分。
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