川普關稅大亂流／蘋果供應鏈 利潤被吃光光

蘋果供應鏈高度集中在中國大陸，此次大陸遭川普政府增課34%對等關稅，加計先前大陸已遭白宮課徵20%進口稅，合計高達54%的稅率讓蘋果供應鏈大喊吃不消，直呼「利潤根本都被吃光光」，接下來恐有廠商退出蘋鏈，掀起市場洗牌戰。

法人分析，包括鴻海集團、鴻準（2354）、GIS-KY、可成、晶技、美律等台灣蘋果供應鏈大咖都在中國大陸設有廠區，供應零組件品項涵蓋蘋果筆電、手機、平板等，均難逃川普的重稅範圍。

針對美國對等關稅措施，國內供應鏈均不予置評。業界人士分析，供應鏈暫時不願回應的主因，主要是現階段正與客戶協商該如何因應，並不是坐以待斃。

業界人士分析，近年台灣蘋果供應鏈面臨紅色供應鏈競爭，「利潤就已經不是很好」，如今又有美國對等關稅攪局，「利潤只會愈來愈薄」，若真的撐不下去，也只能退出供應鏈，「保命比較要緊」。

業界研判，川普對等關稅實施後，未來蘋果供應鏈很可能會掀起一波「市場洗牌戰」，體質較差的供應鏈廠商會先出局，接著是不願意賠錢接單的業者也會淡出，最終留下的供應鏈業者也難以賺到太多甜頭，只能靠微薄利潤求生存。

法人表示，鴻海、鴻準、GIS-KY、可成、晶技、美律等蘋果供應鏈都是頗具規模的業者，而且供應品項以及出貨占比都頗高，有機會與蘋果分攤關稅的成本，短期毛利率或許會受影響，但長期來說，這些台廠依然會是蘋果供應鏈的要角。

此外，先前美中貿易戰已讓許多台廠將大陸生產基地陸續外移，這波大陸遭課重稅的傷害已降低不少，此次美國對等關稅可能加速台廠撤出大陸生產的速度。