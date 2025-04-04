川普關稅大亂流／伺服器 指標廠全中槍

川普政府關稅大刀揮向台灣、泰國、馬來西亞等地，加上先前拍板向墨西哥課徵25%關稅，伺服器供應鏈首當其衝，鴻海（2317）、廣達、緯穎、緯創、英業達、和碩等指標廠全中槍。

鴻海伺服器主要在台灣、越南、美國與墨西哥等地生產，規劃墨西哥成為AI伺服器最大生產基地。鴻海已擴大美國製造AI伺服器產能，以德州與威斯康辛州兩大據點為主，在加州設立AI伺服器研發中心。去年鴻海持續加碼投資德州擴產，因應關稅變數。

和碩伺服器生產基地位於台灣桃園廠及北美墨西哥廠，墨西哥伺服器產線預計4月量產。和碩技術長徐衍珍先前分析，要有更大的商機，還是得投資北美製造，包含美國本土。

廣達伺服器主要生產基地包括台灣、泰國與美國，美國加州、田納西州廠區產能囊括L6至L10。廣達在川普確定入主白宮、尚未祭出關稅大刀前，是第一家加碼投資美國的代工廠。廣達執行副總經理楊麒令日前即表示，在美國投資的方向會持續下去。

緯穎伺服器主要生產基地為墨西哥、馬來西亞等地。緯穎董事會2月底拍板，首度前往美國設立伺服器生產據點，新廠如火如荼籌備。母公司緯創先前已在加州設立AI GPU相關產品研發及試產據點，去年也購置德州土地做為AI伺服器相關產品售後服務中心，2日也宣布在美打造AI產品生產製造基地。對於美國製造議題，緯創董事長林憲銘先前就表示，要擴大美國製造難度不高，隨時準備好啟動。

英業達先前透過墨西哥廠出貨伺服器產品至美國，墨西哥遭課關稅後，改由台灣、泰國廠出貨。英業達持續評估美國德州投資設廠，在關稅稅率出爐後，可能加速決策。