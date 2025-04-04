川普關稅大亂流／紡織業 輸美大衝擊

美國關稅大刀，砍向紡織業所在的東南亞國家，包括越南、柬埔寨及中國等地區面臨的關稅都比台灣的32%還高，業者指出，若這些亞洲國家關稅真正落實，將對當地台商輸美貿易造成莫大衝擊。

美國總統川普宣布對個別國家徵收對等關稅，並將在4月9日起生效。國內紡織相關公協會昨（3）日相繼發表看法。

紡拓會表示，美國對台灣調高關稅後，產業界觀察幾點，首先是美國當地零售價格將上漲，進而造成出口至美國的紡織品銷量將減少，至於會減少多少數量，目前仍待觀察。

再者，國內各家紡織及成衣業者第1季訂單都已出貨完畢，接下來第2季出貨量預期將減少，產品訂單將會往後遞延，接下來就看政府與美國談判的進度如何，才能決定出口到美國的數量，因此各家公司將先按兵不動，有可能要等到5月中旬才會比較明朗。

絲織公會指出，台灣直接將布料出口至美國數量已很少，美國當地成衣廠數量少，多數成衣廠都在東南亞，例如越南對美國出超數量就很大。