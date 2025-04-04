川普關稅大亂流／石化業 生存陷困境
石化公會昨（3）日表示，美國對台課高關稅的消息傳來，石化業者同聲表示「感到很無奈」，也有業者悲觀的說，台灣石化業後續生存很困難，需要政府給予支持。
石化公會表示，台灣目前與海內外往來的關稅互動原本就已不公平，進口石化產品關稅最高2.5%，但由台灣出口至其他國家的產品關稅卻達到6.5%以上，台灣石化業的後續生存恐怕陷入困難。
台塑公司（1301）日前指出，美國總統川普「對等關稅」4月實施後，若加拿大及中國大陸也宣布報復措施，全球貿易戰一觸即發，恐推升全球通膨，不利經濟穩健成長。
台化董事長洪福源更認為，美國川普政府的不確定性，已在2月對市場產生了重大的影響，進入金三銀四的旺季前，市場觀望、終端訂單觀望、備貨觀望，影響了石油及化工品價格急劇下滑。展望未來，產能過剩及關稅戰引發供應鏈破碎、重整將是另外兩大難題，結果將會影響匯市、股市、通膨，進而更加傷害消費信心。
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