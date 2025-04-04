川普關稅大亂流／業界疾呼 啟動危機應變

美國總統川普宣布對180個以上經濟體課徵關稅，台灣將被課徵關稅更高達32%。台灣科學園區科學工業同業公會榮譽理事長沈國榮說「這次真的很嚴重，必須審慎處理，否則大家都要躺平了！」

對此，全國工業總會昨（3）日呼籲政院都要趕快動起來，做好分析及準備，組成跨部會合作小組因應川普新政的衝擊已經是基本，更重要的關鍵是政府應推出創新而有力的作法。

工商協進會也向政府提出緊急建議，呼籲政府立即啟動危機應變，全面評估衝擊，尤其要評估關稅對台灣整體產業衝擊；並向美方表達關切，力爭降低關稅，強調台灣在全球供應鏈重要性。

工總表示，川普總統宣布對個別國家徵收17%至49%「對等關稅」，其中，台灣稅率高達32%，比南韓25%、日本24%都要高，歐盟也才20%關稅。產業界面對原本競爭激烈的國際環境，更是需要政府有力的支持和協助。

工具機產業成為重災區。機械公會理事長莊大立表示，機械公會已訂4月10日召開理監事會，討論機械產業面對美國重稅的因應之道，屆時也會邀請貿易署及產發署代表一同協商，希望儘快找出解決的方案。

和大集團（1536）董事長沈國榮、程泰集團董事長楊德華、工具機暨零組件公會理事長陳伯佳等人昨日同聲建議政府，儘速檢討對美進口關稅，甚至免除貨物稅，以利雙方協商調降關稅。

工總指出，這次提高關稅範圍大、稅率高，連同2月對鋼鋁產品加徵25%關稅與將於5月3日前加徵汽車零組件25%的關稅，加徵關稅範圍涵蓋台灣出口美國的主要產品類別，包括電子產品、機械產品（包括工具機、精密儀器等）、運輸設備（汽車零件、自行車及其零件等運輸設備）、鋼鐵、鋁及其製品等。美國雖排除晶片，但是對伺服器、及出口到美國的ICT終端產品中含有台灣晶片的產品課稅，衝擊很大。

工商協進會表示，呼籲政府立即啟動危機應變，全面評關稅對台灣整體產業的衝擊，並擴大對美採購與投資，項目包括擴大對美國能源、農產品等採購，協助台商赴美投資，爭取投資與稅負優惠；並積極推動簽署台美避免雙重課稅協定及投資保障協定，降低租稅障礙，保障投資權益。

全國商業總會理事長許舒博表示，川普將對台灣課高關稅呼聲已有段時間，政府早就應有所準備，且台積電赴美投資原本就不該由單一公司與美方洽談，台灣未能把握機會與川普政府就整個供應鏈進行通盤協商，呼籲政府針對經貿政策勿再走單行道，要左右逢源，才能獲得最大利益。

三三會理事長林伯豐認為，政府應停止內耗，儘速召集專家與美方談判，不能照單全收，未來台灣對美投資一定會增加，政府應積極與美國洽簽台美投保協定、台美避免雙重課稅協定，為台商爭取保障。