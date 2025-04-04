川普關稅大亂流／傳產大震 撼動六個產業

川普關稅大戰，六大傳產受災。台灣輸美產品將承受32%重稅，除台灣輸美產業將受挫，台廠重要經濟動能的石化、紡織、製鞋、工具機、自行車暨汽車零組件還有鋼鐵等六大產業，均在此次重稅災區東南亞國家多有布局，將同步受害。

石化業者面對此次關稅大戰，除了供應鏈破碎、全球爆發通膨危機外，業者也恐怕撐不下去，亟需政府開出續命的解方。

針對關稅戰，部分消費性產業的業者如製鞋、成衣、自行車等產業不約而同指出，此舉促使供應鏈生產成本增加，而品牌客戶也會將關稅成本轉嫁給消費者，這一連串的連動，都將影響終端市場的消費意願，以及品牌客戶的下單，上下游產業鏈都將受衝擊。

工具機業方面，更是美關稅的重災區。機械公會理事長莊大立說，其實美國機械設備進口到台灣課徵的關稅，和台灣機械設備出口到美國市場差不多，都在3%至5%之間，台灣機械設備所受的待遇真的是無妄之災。

製鞋業指出，川普在當選美國總統時，表示要對中國大陸進口產品加徵關稅，業界一度認為，可望為製鞋產業東南亞、南亞供應鏈迎來轉單效益；不料昨天政策公布，卻讓業界大失所望，幾乎所有製鞋生產基地都會「中槍」。

另外，原本影響較小的鋼鐵領域，可能也會間接受害。

貿易商說，川普對台課32%關稅，對鋼廠的影響不大，但鋼廠內銷用戶的大宗，主要應用在伺服器3C產品機殼、運動器材、工具機械、鋼製家具等，換句話來說，下游終端用戶被高關稅打擊，可能會減少對鋼材的需求，向上游就會減少提貨，值得關注。