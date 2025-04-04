科技業四大領域淪陷 業者嘆東南亞布局「白忙一場」

美國總統川普揮舞大「關（稅）」刀，台灣、中國大陸、泰國、越南、大馬、柬埔寨等電子重鎮均難逃重稅，伺服器、筆電品牌及代工、網通、蘋果鏈等四大領域受重創，成為科技業海嘯第一排。

業界坦言，先前因應美國「去中化」政策，全球電子產業鏈積極分散大陸生產比重，朝東南亞等地發展，如今看來真的是「白忙一場」，尤其伺服器主機板製程東南亞比重高，筆電代工廠東南亞生產比重僅次於大陸，網通廠更瞄準越南為擴產重鎮，蘋果供應鏈幾乎八成業者在大陸，均難逃川普對等關稅重擊。

伺服器代工廠在美中貿易戰發動後，相繼展開供應鏈大遷徙，目前主要在台灣、泰國、越南等地生產伺服器主機板（L6），出口至墨西哥進入伺服器系統組裝、測試及伺服器整機櫃（L10至L12）階段，再將伺服器整機櫃成品出貨至美國。

筆電代工廠先前因應美中貿易戰，迅速調整生產布局，陸續轉往泰國、越南等東南亞國家，近年來隨著美中緊張關係升溫，代工廠因應筆電品牌廠客戶需求，持續降低大陸生產比重、擴大去中化，加碼投資東南亞國家。

仁寶（2324）越南筆電產能已為僅次於大陸的第二大生產基地，英業達先前也規畫，今年泰國新廠產能將與大陸重慶廠相當。

台灣網通廠也相當「悲情」。先前受美中貿易戰影響，台灣網通業者2019年、2020年紛紛撤出大陸，轉進越南設廠或回流台灣，以分散營運風險，疫情期間更加速網通廠離開大陸產地，如今川普對等關稅重擊東南亞地區，台灣網通廠幾乎無一倖免受創。

考量生產成本，網通業者集中越南生產；智易、啟碁越南廠出貨比重高；智邦在越南和台灣產線加碼，中磊則在2018年考察後選擇菲律賓為生產基地，目前占出貨比重六成。

蘋果供應鏈幾乎有八成業者在大陸，分布在昆山、鄭州、江蘇、重慶等地，也有部分廠商在越南與印度設廠，此次同樣難逃衝擊。