美對台加徵32%關稅 衝擊千億美元外銷
美國總統川普宣布對台灣加徵32%關稅，其中半導體等項目暫時可豁免。若以2024年我國出口到美國金額推估，約有逾千億美元出口將被課高關稅，包括自動資料處理機（電腦）、電腦零附件、鋼鐵螺釘螺栓、印刷電路板等產業，受傷慘重。
外界點名，伺服器及電腦零件組業衝擊最大。根據統計，去年台灣對美國出口，以自動資料處理機、電腦零附件為前兩大出口產品，占比高達52%，金額達582億美元。
對於川普對我課32%關稅，遠高於日韓，恐衝擊我產業競爭力，經濟部昨（3）日未有任何回應與說明。
去年全年台灣出口到美國金額1,113億美元，年增46.1%，對美出超達648億美元。雖外界原就評估，台灣難逃對等關稅，但沒有料到實際稅率高達32%，以去年出口推估，仍有近千億美元貨品將受衝擊。
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