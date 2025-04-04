出口寒冬將至！GDP恐難「保3」各行各業都將受衝擊

美國對各國全面加徵對等關稅，台灣稅率高達32%，學者認為，關稅戰烽火連天，從高科技到傳產，各行各業都會受到衝擊，出口引擎熄火、凜冬將至，到4月就會豬羊變色，今年經濟成長率恐難「保3」。

央行日前預估，今年經濟成長率為3.13％，主計總處日前預估為3.14％。有法人機構在美國對等關稅出爐後評估，在半導體豁免關稅的情境下，台灣消費者物價指數（CPI）年增率將升至2.5％，GDP成長將降至2％以下。

美國總統川普拋出關稅震撼彈，中央大學經濟系教授吳大任表示，台灣GDP對美依存度達15%至20%，一旦輸美商品被課高關稅，出口遭受衝擊，尤其此次採「不平等關稅」，日本稅率24%、南韓25%，都比台灣低，未來台灣出口競爭力會受較大影響。

吳大任認為，台灣第1季出口表現不錯，主因各國因應美國對等關稅拚命提前拉貨，但美國祭出高關稅衝擊，今年就會實現，預計4月豬羊變色，今年經濟成長率難保3。

政大金融系教授殷乃平表示，即便台灣展現善意，協助台積電赴美設廠，美方仍未將此納入談判考量，面對美國可能長期採取保護主義，台灣應積極尋求加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）等區域經濟體，推動貿易多元化，否則出口過度依賴美國，恐成長遠風險。

台經院長張建一指出，實質衝擊須視出口結構而定，真正風險在於AI伺服器與汽車零組件。台灣伺服器類產品年出口達500億美元，貢獻八成對美順差，雖受課稅影響，但屬B2B市場，部分成本可轉嫁企業客戶，相對可控。