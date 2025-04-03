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施羅德：第2季以 HOLD 策略因應市場震盪

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

羅德投信指出，面對全球金融市場震盪，建議投資人這一季採用HOLD策略，也就是債券投資、全球布局、降低波動及多元分散，可望為投資人創造長期價值。

首先，H指的是高利（High Interest Rate）環境。施羅德投信認為，在高利環境下，應優先投資具有較高殖利率的債券，全球公司債殖利率尚在歷史均值之上，而歐洲投資級債及機構MBS也同樣具吸引力，有助鎖定穩定息收。

其次，O指的是投資機會（Opportunity）機會擴散全球。施羅德投信強調，美國企業淨利率及獲利持續領先，市場震盪反而帶來低接機會。此外，成長動能也擴散到其他市場，尤其可關注歐洲國家表現。歐股受惠於於評價面優勢、成長動能擴散等因素，今年以來表現為全球主要股市中最佳。

L是指低波動（Low Volatility），D則是多元分散（Diversification）。施羅德投信指出，在波動加劇的環境中，降低投資組合波動性尤為重要，透過多元資產股債均衡配置，將得以有效降低波動。

施羅德指出，多元資產策略靈活投資，進可攻、退可守。多元資產配置投資組合（60% MSCI全球股票指數＋40%彭博全球債券指數）績效顯示，投資六年以上正報酬機率幾乎是100%，證明多元布局能分散風險，長期投資更有效率。

債券 羅德

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