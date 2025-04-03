川普關稅戰恐掀周一市場巨浪 央行備戰這些措施穩定金融

美國總統川普發動全球「關稅戰」，亞洲股市狂殺，台灣因適逢清明連假、未能及時反應，金融圈憂心，下周一國內股匯市恐掀起滔天巨浪；金融圈主管指出，我國中央銀行進入備戰狀態、手握多套劇本因應，除總裁楊金龍率領相關主管到行加班開會應變外，我國還有外匯「種籽基金」與逾5,700億美元的外匯存底可挹注金融市場、防範流動性風險升溫。

金融圈主管說，穩定國內金融市場為央行職責，央行外匯局天天都會派出一組人馬緊盯資金移動，一旦匯市出現失序疑慮，可馬上進場調節，避免新台幣匯率過度波動，衝擊金融穩定。

為防範下周一匯市開張，熱錢如瘋狗浪般匯出，央行已有多套應變方案，除自外匯存底提撥的「種籽基金」機動備援；不只如此，央行手中還握有7.25兆元的央行定存單，猶如國內新台幣的「資金大水庫」，必要時可直接對國內金融市場注資。

金融圈主管分析，就算關稅效應導致周一股市崩跌、熱錢大幅出走，央行也有應急措施，那就是自外匯存底裡提撥200億美元、10億歐元、800億日圓的外匯「種籽基金」，參與台北外幣拆款市場操作，將機動支援有需要的銀行業者，避免匯市流動性風險升溫。不只如此，我國還有高達5,775億美元的外匯存底可「護身」。

央行平日就有四大穩匯機制，一，建立場內外監理機制，利用大額結匯即時通報系統及銀行報送的外匯收支資料，分析外匯資金進出情形，發現異常立即辦理專案金檢，採取即時導正措施；二，提供國內金融市場流動性，透過拆款、換匯、公開市場操作及調整存款準備金等措施，提供金融體系台、外幣資金流動性。

三是備妥充沛的外幣流動性，央行與國際組織及全球主要金融機構訂有外匯附買回融資機制，必要時可透過機制取得美元資金，支應國內美元流動性需求；四，遇市場供需失衡致新台幣匯率過度波動，央行將進場調節，維持新台幣匯率動態穩定。