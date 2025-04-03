台灣稅率比日韓衝擊更大？ 台經院長張建一：出口結構才是關鍵

美國總統川普拋出「對等關稅」構想，依據貿易逆差向他國課徵懲罰性關稅，引發外界高度關注。台經院長張建一指出，此政策並非針對個別產品，而是以美國對台貿易逆差除以進口金額來計算，對台課徵稅率約達32%，最大衝擊將落在台灣的傳統產業，特別是汽車零組件領域。

張建一分析，台灣出口美國的汽車零組件，大多供應給美國原廠品牌，主要應用於小客車上，受關稅影響難以轉嫁，將對中小製造商造成明顯衝擊；相較之下，雖然AI伺服器也未被豁免，但由於銷售對象為Google、Meta與微軟等B2B大廠，具備轉嫁能力，實際影響可控。

張建一指出，台灣對美出口貿易順差約700億美元，其中AI伺服器就佔近500億，約占八成，也因此造成台美貿易逆差數字偏高，引來川普政策鎖定，雖然台灣面臨的關稅稅率高於日本與韓國，但因出口結構不同，日韓主力為整車出口、台灣則是ICT產品，實際受衝擊程度並不一定較高。

除了伺服器與汽車零組件，鋼、鋁、藥品與半導體等項目多已豁免，台灣在這些產品對美出口比重相對低，唯一值得注意的是伺服器未納入豁免，若實施關稅，仍可能對整體出口值造成波動。

面對預定於4月9日實施的對等關稅，張建一呼籲，政府把握時間展開三項行動：第一，立即強化對美溝通，說明台灣貿易順差來自AI伺服器的供應鏈分工，而此分工正是依照美方企業要求所做；第二，針對中小企業啟動融資貸款、利息補貼等紓困措施；第三，重新檢討整體對美貿易政策，包括汽車與農產品的關稅調整空間。

張建一也提醒，調降汽車關稅涉及WTO非歧視原則，若無自由貿易協定（FTA），難單獨對美降稅，須一併適用於所有WTO會員國。

張建一強調，大家不應再有「疑美論」，而應理性檢視出口結構與產業韌性，川普時代即已要求供應鏈遷出中國，台灣企業正是在這樣的結構下成為關鍵角色，如今面對政策變化，更需朝野團結，以產業安全為優先，減緩貿易戰對台灣勞工與經濟的衝擊。