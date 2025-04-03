川普出重手課32%關稅 估我逾千億美元出口受衝擊、「這些產業」受重傷

美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，其中半導體、鋼鐵等項目暫可豁免。若以2024年我國出口到美國金額推估，約有逾千億美元出口將被課高關稅，包括自動資料處理機、電腦零附件、汽車零配件、鋼鐵螺釘螺栓、印刷電路板等產業，受傷慘重。

外界點名，伺服器及電腦零件組業衝擊最大。根據2024年我對美出口統計，自動資料處理機、電腦零附件等前兩大對美出口產品，占比高達52.34%，金額達582.85億美元。

對於川普對我課32%關稅，遠高於日韓，恐衝擊我產業競爭力，經濟部3日未有任何回應與說明。

去年全年我出口到美國金額1113.7億美元，年增46.1%，我對美國出超達648.8億美元，台灣對美貿易順差全球排名第七。因此外界認為，台灣難逃被川普課徵關稅對象。惟川普公布對台課關稅稅率高達32%，超乎市場預期，若先暫時扣掉半導體、鋼鐵等可豁免部分，預估仍有逾千億美元貨品將被課高關稅。

統計顯示，我出口至美國主要貨品包括：自動資料處理機、電腦零附件、有線電話、汽車零配件及車用照明、變壓器及變流器、印刷電路板、體育及戶外用品、半導體晶片及顯示器製造設備及零件、家具及零件、以及數位相機等。

觀察2024年全年度台灣對美國出口前三大產品，自動數據處理設備及其零件等產品居於首位，2024年出口額為514.94億美元，成長幅度高達140.29%，在整體對美出口占比達46.24%；其次為積體電路，出口額約74.03億美元，年增111.66%，整體占比6.65%。第三為電腦零附件為67.91億美元，占比6.1%，年增7.05%。

經濟部先前分析，AI浪潮推升伺服器和晶片等需求，我對美出口成長最大貢獻為AI伺服器和半導體等產品。不過台灣晶片直接出口至美國占比不高，主要是因為手機或AI伺服器所需的晶片，可能由台灣送到墨西哥、越南、泰國和印度等地組裝加工，成品完成後再出口至美國。