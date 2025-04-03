川普掀關稅戰 林啟超形容「核彈級 surprise」：iPhone恐漲54%

美國總統川普宣布對全球實施「對等關稅」，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超3日形容猶如「核彈級的surprise」，實施時間若拉長，恐導致全球經濟「硬著陸」風險升溫，台灣傳產業將首當其衝；此外，若美國對中國大陸加徵54%關稅，美國的蘋果（Apple）未獲豁免，「未來受到關稅影響，在大陸組裝的iPhone得漲價54%」。

林啟超表示，川普史無前例用各國的「貿易逆差」作為計算關稅的標準，台灣的非晶片產品，4月5日開始課徵10%關稅，4月9日開始課徵32%，扣除晶片產品後，台灣每年對美國出口的非晶片產品約1,000億美元，都會被加徵32%的關稅，不論是廠商，還是美國進口商，勢必有人須承擔這些重稅，時間一拖長，全球經濟都會面臨經濟「硬著陸」問題。

林啟超認為，「近幾年非常辛苦的傳產，再加上32%的關稅，恐怕不用玩了。」但不只台灣，關稅對中國大陸衝擊更大，美國將對大陸進口商品課徵54%關稅，川普未言明，在中國大陸富士康組裝的iPhone、蘋果電腦是否能豁免，若未能豁免，未來1,000美元的iPhone手機，直接漲成1,540美元，對台積電（2330）的衝擊也很劇烈。

除了台灣，川普也對越南、泰國課徵46%與37%的高關稅，所有台商去的地方都被課重稅，讓過去從中國大陸移轉的台商措手不及；川普背後的盤算，當然是希望廠商通通轉移到美國生產，但調整成本太高、因應不及，讓台商無所適從。

林啟超說，我國政府只能持續和美國談判，讓川普「感到滿意」，例如：大舉調降對美關稅，「讓他有政績可以公布，這點很重要。」