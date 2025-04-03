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向美爭降稅 專家：台灣汽車和保健食品為談判籌碼

中央社／ 台北3日電
美國將向台灣徵收32%關稅，嚴重打擊台灣出口。聯合報系記者劉學聖／攝影
美國將向台灣徵收32%關稅，嚴重打擊台灣出口。聯合報系記者劉學聖／攝影

美國對等關稅大刀震撼全球經貿，專家表示，調降汽車和保健食品等關稅可做為台灣與美談判籌碼，並增加對天然氣和石油採購量，但貿易逆差短期仍難以真正減少。學者認為，經濟部當務之急是整合資源及盤點籌碼，包括鋼鐵、石化，或是其他半導體供應鏈是否可以加大赴美投資。

美國總統川普今天宣布對所有國家課徵10%關稅，將於5日凌晨生效。另外，川普也針對其他對美貿易逆差大的國家分別課徵17%至49%「對等關稅」，其中台灣稅率為32%，至於半導體、鋼鐵、鋁、銅、藥物等項目，暫時不列入關稅品項。

中央大學經濟系教授吳大任今天受訪表示，美國公布的對等關稅稅率包含匯率操縱和貿易障礙等考量，由此可知，美國認為台灣貿易障礙挺高的，因此對台灣來說，現在最重要的就是與美國協商。

美國貿易代表署（USTR）近日發布的調查報告點名汽車、美豬和美牛農產品，吳大任指出，政府應該認真看待這份報告，美國不滿台灣的貿易障礙，台灣政府有功課可以做，相關部會須認真研究如何改善對美國的貿易障礙。

台積電3月初宣布加大赴美投資，吳大任直言，台灣並沒有因為台積電加碼千億美元投資，關稅就比別的國家少，甚至比日韓高；經濟部當務之急應該是整合資源，盤點有多少籌碼，包括鋼鐵、石化、或是其他半導體供應鏈是否可以加大在美國投資，以呼應川普希望製造業回流政策。

台灣現行汽車關稅為17.5%，保健食品最高關稅則為30%，被視為貿易障礙之一。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，財政部須考慮調整汽車以及保健食品等關稅稅率，以做為談判籌碼。

林啟超說明，台灣整車出口比重低，僅有少量的沙灘車出口至美國，且根據最惠國待遇調降關稅，歐日等進口車也適用，可由消費者自行選購歐系或日系車款，不應該由關稅築起貿易壁壘。

能源採購部分，林啟超談及，現在台灣從美國採購天然氣占比約10%，自澳洲採購占比約37％為最高，主要石油進口來源則為沙烏地阿拉伯、科威特，因此對美國有天然氣和石油的增購空間。

不過，對於川普在意的貿易逆差問題，林啟超坦言，減少貿易逆差可透過增加對美採購、增加在美生產和台幣升值等3策略，但依照2024年台灣對美國貿易逆差700多億美元的金額來看，貿易逆差金額仍就很難在短期內減少。

經濟部國際貿易署統計數字顯示，2024年台灣對美國出口金額為1162.6億美元，台灣自美國進口金額為423.3億美元；美國對台貨品貿易逆差為739.2億美元，年增54.6%，台灣是美國第6大逆差來源。

美國 關稅

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