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川普對台課重稅…中鋼：鋼鋁仍是25%關稅 影響不大

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
中鋼表示，因貿易擴展法第232條的關係，鋼鐵、鋁材產品仍是25%關稅，中鋼受影響有限。報系資料照
中鋼表示，因貿易擴展法第232條的關係，鋼鐵、鋁材產品仍是25%關稅，中鋼受影響有限。報系資料照

美國宣布4月5日及4月9日起，分別實施10%的基礎關稅及針對特定國家的對等關稅，台灣面臨稅率高達32％，中鋼表示，因貿易擴展法第232條的關係，鋼鐵、鋁材產品仍是25%關稅，所以影響有限，但未來美國經濟或消費市場出現波動，可能影響鋼鐵產業鏈的用鋼需求。

中鋼表示，我國出口至美國的鋼鐵、鋁材及汽車零組件產品，仍適用貿易擴展法第232條所課徵25%關稅，尚未納入此次新增的對等關稅清單，中鋼將持續關注後續發展，並與政府及產業公協會保持聯繫，審慎評估潛在影響，採取適切對應措施，確保供應穩定與客戶權益。

中鋼指出，台灣去年出口美國的鋼鐵相關產品總量約92.4萬公噸，包含約70萬公噸的鋼材與22.4萬公噸的下游製品，「整體而言，台灣出口至美國市場仍具相當規模，關稅政策若導致美國經濟或消費市場出現波動，將可能進一步影響鋼鐵產業鏈的用鋼需求。」

此次美國公布對等關稅費率，因類似鋼鋁產品和汽車及特定零件已被課徵 25% 額外關稅，不包含在此次範圍內。貿易擴展法第232條允許美國政府在認為特定進口產品對國家安全構成威脅時，進行調查並施加進一步的關稅措施。因此鋼鋁產品與汽車及其部份零件已被認定需求加徵額外的 25% 關稅，不會再適用於新增的對等關稅措施。

對等關稅 美國

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