學者：說服美國損失最大是美商 助台企找多元通路

美國總統川普宣布對台灣課徵32%對等關稅，中華經濟研究院長連賢明今天表示，政府應該說服美國，課稅損失最大的是美國廠商，且直接拉高美國與中國競爭的成本。台灣經濟研究院院長張建一指出，美課徵對等關稅是全球性問題，政府應協助台灣企業找多元通路。

美國總統川普宣布對各國實施對等關稅，其中對台灣課徵稅率為32%。行政院今天說明，這項稅率強烈不合理，並未實際反映台美經貿實際狀況，政院感到高度遺憾，行政院長卓榮泰已經指示與美國嚴正交涉。

連賢明指出，美方是以2024年台灣對美貿易出超除以台灣對美出口總額來計算，而台灣去年在人工智慧（AI）伺服器、AI晶片的表現非常好，對美出超就增加，台灣的對等關稅稅率比日、韓高，代表台灣去年表現比較好。

連賢明解釋，川普實施對等關稅的目的，在於美國市場對全世界開放，但多數國家沒有對等開放，希望透過對等關稅解決這個貿易不公平的問題。對等關稅實施日期比汽車關稅晚1週，川普是希望能創造機會點，讓各國可以找美國談判，用對等關稅做為起點、成為談判的基礎，這應該是川普的主要目的。

連賢明提到，台灣電子零組件的對美貿易出超約220億美元，其次是AI伺服器約155億美元，兩項合計就占半數，這部分在世界貿易組織（WTO）底下是免稅，川普可能是希望把這些產業拉回美國。

連賢明認為，這些電子產業大部分都是美國廠商，與台灣合作緊密，政府應該說服美國，就這部分課稅，損失最大的是美國廠商；台灣廠商是提高美國在AI與中國競爭的基礎，課稅只是直接拉高美國與中國競爭的成本。

張建一談及，對等關稅是全球性問題，幾乎所有先進國家、製造業能力較強的國家都在裡面，這與「疑美論」無關，也與地緣政治無關，就是看對美國的貿易逆差、順差，而日本、韓國與中國可能也都在緊急開會如何因應。

張建一表示，行政院提及的政府有準備、風險可控管、對產業有支持等3大應對原則，還是適用的，但政府必須持續與美國溝通，因為4月9日才實施，還有1週時間；同時要找出受影響大的產業，讓業者知道談判不可能一次到位，政府也要規劃貸款、補助利息等短期救濟措施。

張建一說明，政府也要協助企業找更多的多元通路，美國約占全球市場的13%、中國約占12%，另外還有75%，像台灣業者對歐洲比較不熟悉，但從疫情的「TAIWAN CAN HELP」，歐洲也慢慢了解台灣，希望台灣企業去投資，雙方做些互惠貿易，還是很多事可做，只是難免會有短期的衝擊。

張建一強調，美國對所有主要貿易國家課這麼重的關稅，一定會反映到資本市場，但台灣投資大眾要有信心，台灣的基本面相當好，台股目前的本益比仍偏低，千萬不要自己嚇自己，要對台灣的經濟、股市有信心。