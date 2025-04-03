美對汽車零部件課25%關稅 車輛公會：深感遺憾

美國於4月2日宣布對全球各國汽車及關鍵零部件課徵25%關稅，台灣零部件產業難免受到短期衝擊，車輛工業同業公會對此深感遺憾。而美方主張台灣對美產品課徵高達64%關稅的說法，恐是針對特定品項片面計算，未能反映台灣整體關稅水準。

車輛公會指出，過去由於多數廠商規模有限，且國際車廠擁有封閉的供應體系，台灣業者難以直接切入國際鏈結。但隨著台灣國產車產業的發展，零件廠商逐步參與設計、驗證與系統整合，在實戰中累積技術與經驗，由數千家中小企業構成的供應體系，長期投入品質升級與技術創新，成功打造出MIT（Made in Taiwan）在全球車用零件市場中的專業形象，於原廠零件（OEM）與售後市場（AM）皆展現競爭力。

其中，台灣AM零件廠商在全球汽車碰撞維修零件市場的市占率高達60%至70%，產品品質達原廠（OEM）水準，價格卻比歐美日品牌低逾30%，並具備快速開發、客製化、彈性供應與高性價比等優勢，深受國際保險業者與維修體系信賴。

車輛公會說，在美國市場，台灣零件長期支撐其售後服務體系，包括多家大型保險公司長期採用通過 CAPA（Certified Automotive Parts Association）認證的台灣零件，以兼顧維修品質與理賠成本。MIT產品不僅強化美國車廠與維修體系的競爭力，更實質協助當地消費者節省維修支出，提升交通安全與服務品質。

台灣零件業者憑藉自主實力在國際市場取得一席之地，正是美國強化本土產業、分散供應風險與維護消費者利益的理想合作夥伴，若對台灣汽車零件產品加徵關稅，恐將推升美國整體維修成本、加重保險理賠壓力，並迫使消費者選用品質不穩或價格偏高的替代方案，最終損及美國產業與消費者福祉。

車輛公會呼籲．在台美長期互信與產業互補基礎上，美國政府應維持現行對台汽車零組件關稅水準，共同實現經濟利益最大化的多贏局面。面對全球汽車產業的快速轉型，台灣將持續以創新、品質與靈活供應為全球市場注入韌性，並期待與美方深化夥伴關係，共同打造安全、可持續、面向未來的汽車產業新典範。