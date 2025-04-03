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32%對等關稅連帶打趴房市？專家：冷靜、先看這些數據
美國對台灣將課徵高達32％的對等關稅，對此信義房屋企研室經理曾敬德表示，川普新關稅政策第一時間確實令人震撼，但真正影響還需再觀察。
曾敬德指出，美國對等關稅啟動，短時間內，因全球政經局勢震盪大，尤其是股市，可能不少投資人會因股市上下劇烈震盪，而出現資金需求，甚至少部分投資人可能需要變賣房子來補上資金缺口，但這些都是少數。
曾敬德強調，美國對等關稅齊發，初期恐造成市場恐慌，但靜下心來看，接下來國內房市表現，還是得回歸到台灣經濟基本面，看經濟成長好或是不好，以及民間消費、失業率表現等。
他表示，至少先觀察半個月，才能更清楚了解美國總統川普的對等關稅、對國內房市影響的連動效應。
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