對等關稅影響 學者：台對美出口若下降衝擊GDP約15%

美國對等關稅大刀揮向全球，學者表示，台灣32%關稅高於日韓等主要競爭者，台廠面臨承受競爭力降低、產品成本大幅上升等2挑戰，加上高關稅可能降低需求和出口動能，估計對台灣GDP影響約15%。此外，台積電等大廠赴美若衝擊台灣民間投資，未來經濟恐面臨衰退風險。

川普今天宣布對個別國家徵收17%至49%「對等關稅」，以及整體一致性10%的進口貨品關稅，鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免。觀察美國主要貿易國，分別對中國、歐盟、日本等進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%。

中央大學經濟系教授吳大任今天接受中央社記者訪問時表示，雖然半導體、藥品等項目暫時豁免，但半導體供應鏈和其應用範圍廣泛，涵蓋3C產品、汽車、AI伺服器、筆電等產品，「只要針對最終產品課徵關稅，裡面的產品都跑不掉」；也就是說，半導體仍會間接課到關稅，無法避免，對台灣影響非常大。

相較於其他國家，吳大任表示，對等關稅對台灣的衝擊更大，出口占台灣國內生產總值（GDP）達65%至70% 尤其近年對美出口成長很快，以往對美國出口占比約10%，近2年因晶片和AI伺服器等需求，台灣對美國出口比重持續提高，去年對美出口占比已達23.5%，今年預估將超過25%，美國有望逐步取代中國，成為台灣出口最大地區。

隨著台灣對美國出口依賴不斷升高，吳大任表示，若今年對美出口占比預估超過25%、占比1/4，以出口占GDP比重6成保守估計，對美出口在台灣GDP整體占比介於15%至20%。

吳大任指出，未來產品價格大幅上升勢必拉低需求，台灣出口產品需求受高關稅影響而下降，加上其他國家關稅較低，有機會搶走台廠訂單，種種因素不利台灣出口，估計對台灣GDP直接影響介於15%至20%，非常可怕。

川普大力推動製造業回流美國本土，吳大任表示，台積電美國投資若要順利生產，未來供應鏈和系統組裝廠等可能都要赴美，鴻海和廣達已去德州考察，規劃在當地建造科學園區。目前民間投資以台積電等半導體大廠為主，雖然業者宣示不影響在台投資，但投資成本高達上百億美元，背後利息負擔重，不可能不排擠在台灣投資。

隨著供應鏈重心移動至美國，吳大任表示，台灣民間投資若受影響，將牽動未來台灣經濟成長，政府需好好思考如何吸引其他產業來台投資或是產業調整，否則民間投資持續衰退，未來經濟成長可能無法「保3」，甚至恐面臨衰退風險。

至於全球經濟前景是否下行，吳大任表示，美國是全球最大市場，GDP達26兆美元即占全球1/4，且美國國內消費力高，勢必牽動全球貿易量和經濟發展，不過美國對中國課徵關稅稅率實際為何，以及歐盟、日本和中國等主要經濟體是否以報復性關稅回擊，進而衍生全球關稅戰，目前情勢仍未明，須密切觀察。

近年全球供應鏈重組潮，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，川普宣布對越南、泰國分別課徵46%、36%對等關稅，這2國為台商供應鏈移轉的2大基地，但現在關稅皆比台灣高，企業須思考如何調整供應鏈。

評估高關稅對國際經貿秩序衝擊，林啟超表示，須觀察各國與美國後續的談判狀況，美國政府應該也知道高關稅的後座力很強，但情況拖久了，可能會造成全球景氣硬著陸。