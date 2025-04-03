美對台32％關稅恐讓第2季房市GG？ 專家駁：市場大有可為

美國對台灣課徵高達32％的對等關稅，馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，這項政策對台灣外銷美國的產業衝擊巨大。不過，因半導體產業並不在對等關稅項目中，所幸躲過一劫。

何世昌指出，由於半導體產業是帶動我國近年出口成長的主力產業，且這波對等關稅不在其中，因此不認為這次對等關稅對國內房市有巨大影響。

何世昌分析，雖說這次美國對台32%對等關稅恐衝擊國內傳產業，進而影響國內整體需求放緩、拉低經濟成長的動能，但是目前半導體產業才是支撐台灣經濟成長的主力引擎。

何世昌強調，如果今年國內半導體產業還能維持正成長，對於科技園區周邊房市，或者是「台積宅」來說，發展前景依舊璀璨，認為周邊房市仍大有可為。