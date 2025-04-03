接招川普關稅「大刀」 宏碁：考量需求、市場會採取必要措施

美國總統川普宣布對台灣課徵的對等關稅稅率高達32%，加上對中國大陸和越南加徵更重關稅，影響PC產品銷美，對此，品牌大廠宏碁（2353）3日回應，會與客戶及供應鏈密切合作，採取必要措施。

針對川普新關稅一事，宏碁今日指出，我們會與客戶及供應鏈密切合作，考量需求、市場競爭與產品陣容，採取必要措施。

早在今年2月下旬，因應川普加徵關稅，宏碁董事長陳俊聖已指出，將依照進口時程，規劃對受關稅影響的產品漲價10%。目前推估大陸製造並銷往美國的筆電可能會從3月起漲價。

陳俊聖表示，必須調整終端使用者的價格來反映關稅。10%可能會是在沒有其他變數發生下的漲幅，因為進口稅就加這麼多，非常直觀。

陳俊聖當時指出，上周做出漲價決定，但關稅不適用於2月底前從大陸出貨的產品，因此價格真正調漲可能在幾周之後。他認為，有些公司會利用關稅做為藉口，售價將不只漲10%。

此外，川普第一屆任期實施25%關稅後，宏碁將桌上型電腦的組裝移出大陸，現在正在尋找大陸以外的供應鏈，在美國生產「也是選項之一」。