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川普32%關稅來勢洶洶 專家：第2季房市「直接下課」
美國總統川普3日宣布全球課徵對等關稅政策，台灣也需課徵32%關稅，第2季國內房市恐直接下課。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，川普狂揮關稅大刀，對房地產影響如「隔山打牛」，雖不直接，卻能預期因為其對產業與股市影響、形成衝擊，直言「原先市場期待第2季房市會好轉，現在第2季不動產市場可能直接宣布下課了」。
徐佳馨指出，川普對等關稅勢必影響台股表現，尤其股市又逢五窮六絕，房市與其連動性高，若下周ㄧ、7日股市表現不佳，甚至成為台股股災、價量不樂觀，第2季房市也不太需要期待會好轉了。
大家房屋公關主任賴志昶則認為，由於房市交易速度不如股市即時，若日後美國發現狀況不對而調整，市場也將走向穩健。
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