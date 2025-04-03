美國關稅新制啟動 PwC示警：企業要留意這三個時間點

美國政府於4月2日正式宣布新一輪進口關稅政策，自4月起陸續上路。這波措施除了針對中國、台灣等貿易夥伴加徵「對等關稅」，也同步取消先前對小額進口商品的免稅規定，預料將對全球供應鏈產生顯著影響。PwC Taiwan專責海關及國際貿易管理服務律師李益甄提醒，企業務必掌握三個關鍵生效時間，及早部署應變。

李益甄表示，第一個關鍵時間是4月5日，美國將正式對所有進口商品加徵10%的基準關稅，適用於未被列入特殊清單的各國商品，意味著，過去享有相對低稅率的部分輸美產品，未來都將面臨成本增加壓力。

第二個重要日子是4月9日，李益甄指出，屆時針對被美方認定對美國出口採取不對等高關稅的國家，將開始實施額外對等關稅。其中，中國商品稅率將在原本20%的基礎上再加上34%，總稅負高達54%；台灣商品也將加徵32%的對等關稅，不過像鋼鋁、汽車等早已根據美國《貿易擴展法》第232條被課稅的品項，則不會重複納入本次加稅範圍。

第三個必須注意的時間點則落在5月2日，李益甄解釋，屆時美國將取消對800美元以下小額進口商品的免稅門檻，這項政策原本對跨境電商與中小企業極為友善，如今一旦取消，將直接衝擊仰賴小額通關模式的貿易商與平台。

李益甄提醒，雖然某些產品如藥品、能源與部分美國未生產的進口品獲得豁免，半導體類商品（如來自台灣者）目前也尚未納入對等關稅範圍，但企業不可掉以輕心，未來關稅調整仍可能擴及更多產業，甚至因應國際政治與產業競爭快速變化而調整稅率或涵蓋範圍。

李益甄指出，值得注意的是，即便美墨加自由貿易協定（USMCA）目前仍維持效力，符合協定規範的商品可繼續享有免稅待遇，但若產品不屬於協定範圍，仍將被課徵12%的對等關稅，企業應確保商品原產地與協定資格皆符合規定。

面對新一波關稅壓力，PwC建議企業應立即啟動風險評估與供應鏈重整，包括重新規劃原產地認定、調整報關估價策略，甚至考慮利用美國外國貿易區（FTZ）設廠，以爭取更多關稅彈性與競爭優勢，把握政策調整初期的因應時機，將是企業在新貿易局勢下保持穩健經營的關鍵。