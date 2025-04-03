快訊

買飲料起口角竟砍人⋯桃園3歲童當街遭刺傷 張善政發聲了

號稱最美觀光列車！鳴日號入庫不慎脫軌險翻車 台鐵調查原因中

川普關稅公式掛羊頭賣狗肉！說好比照他國關稅 結果全看貿易逆差

美國關稅新制啟動 PwC示警：企業要留意這三個時間點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
PwC Taiwan專家建議企業，應立即啟動風險評估與供應鏈重整。（法新社）
PwC Taiwan專家建議企業，應立即啟動風險評估與供應鏈重整。（法新社）

美國政府於4月2日正式宣布新一輪進口關稅政策，自4月起陸續上路。這波措施除了針對中國、台灣等貿易夥伴加徵「對等關稅」，也同步取消先前對小額進口商品的免稅規定，預料將對全球供應鏈產生顯著影響。PwC Taiwan專責海關及國際貿易管理服務律師李益甄提醒，企業務必掌握三個關鍵生效時間，及早部署應變。

李益甄表示，第一個關鍵時間是4月5日，美國將正式對所有進口商品加徵10%的基準關稅，適用於未被列入特殊清單的各國商品，意味著，過去享有相對低稅率的部分輸美產品，未來都將面臨成本增加壓力。

第二個重要日子是4月9日，李益甄指出，屆時針對被美方認定對美國出口採取不對等高關稅的國家，將開始實施額外對等關稅。其中，中國商品稅率將在原本20%的基礎上再加上34%，總稅負高達54%；台灣商品也將加徵32%的對等關稅，不過像鋼鋁、汽車等早已根據美國《貿易擴展法》第232條被課稅的品項，則不會重複納入本次加稅範圍。

第三個必須注意的時間點則落在5月2日，李益甄解釋，屆時美國將取消對800美元以下小額進口商品的免稅門檻，這項政策原本對跨境電商與中小企業極為友善，如今一旦取消，將直接衝擊仰賴小額通關模式的貿易商與平台。

李益甄提醒，雖然某些產品如藥品、能源與部分美國未生產的進口品獲得豁免，半導體類商品（如來自台灣者）目前也尚未納入對等關稅範圍，但企業不可掉以輕心，未來關稅調整仍可能擴及更多產業，甚至因應國際政治與產業競爭快速變化而調整稅率或涵蓋範圍。

李益甄指出，值得注意的是，即便美墨加自由貿易協定（USMCA）目前仍維持效力，符合協定規範的商品可繼續享有免稅待遇，但若產品不屬於協定範圍，仍將被課徵12%的對等關稅，企業應確保商品原產地與協定資格皆符合規定。

面對新一波關稅壓力，PwC建議企業應立即啟動風險評估與供應鏈重整，包括重新規劃原產地認定、調整報關估價策略，甚至考慮利用美國外國貿易區（FTZ）設廠，以爭取更多關稅彈性與競爭優勢，把握政策調整初期的因應時機，將是企業在新貿易局勢下保持穩健經營的關鍵。

美國 關稅

延伸閱讀

川普對台課徵32%關稅 江啟臣喊話賴清德：召開國是會議

美國對台祭高關稅衝擊出口成本 安永給出三招應變

對台關稅較高 恐不利汽車零組件國際競爭力

美祭32%對台關稅 朱立倫呼籲賴總統立即說明對策

相關新聞

美國關稅新制啟動 PwC示警：企業要留意這三個時間點

美國政府於4月2日正式宣布新一輪進口關稅政策，自4月起陸續上路。這波措施除了針對中國、台灣等貿易夥伴加徵「對等關稅」，也...

川普32%關稅來勢洶洶 專家：第2季房市「直接下課」

美國總統川普3日宣布全球課徵對等關稅政策，台灣也需課徵32%關稅，第2季國內房市恐直接下課。

馬斯克大裁美國公務員 Fed是下一個？我央行說話了

白宮3日否認馬斯克即將離開美國政府效率部門的報導，強調馬斯克將繼續肩負精簡聯邦人力的使命。馬斯克近日擬將裁員大刀揮向Fe...

大摩看美國對等關稅 台灣比預期更嚴苛

美國公布對等關稅措施後，再度引發全球股市震盪。摩根士丹利（大摩）火速出具最新報告，指出台灣需承擔32%的額外關稅，而南韓...

對台關稅較高 恐不利汽車零組件國際競爭力

美國川普政府再宣布新關稅政策，所有國家無一倖免，均被徵收10%基本關稅，其中跟美國存在嚴重「貿易逆差」的60餘國，則徵更...

富比世億萬富豪榜 林百里是台灣首富

財經雜誌富比世（Forbes）公布2025年億萬富豪榜，特斯拉和SpaceX執行長馬斯克擠下LVMH集團創辦人阿諾特，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。