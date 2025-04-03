中鋼：新關稅政策對中鋼直接出口美國的影響相對有限

針對美國政府自4月5日及4月9日起，分別實施10%的基礎關稅（Tariff Baseline）以及針對特定國家的對等關稅（Reciprocal Tariff）的貿易新政策，中鋼（2002）表示，經初步評估，這次政策對中鋼公司直接出口美國的影響相對有限。

中鋼說，目前我國出口至美國的鋼鐵、鋁材及汽車零組件產品，仍適用原有「貿易擴展法第232條」所課徵的25%關稅，尚未納入這次新增的對等關稅清單。

台灣2024年出口美國的鋼鐵相關產品總量約92.4萬公噸，包含約70萬公噸的鋼材與22.4萬公噸的下游製品。整體而言，台灣出口至美國市場仍具相當規模，關稅政策若導致美國經濟或消費市場出現波動，將可能進一步影響鋼鐵產業鏈的用鋼需求。

面對國際貿易政策的變化，中鋼公司將持續密切關注後續發展，並與政府及產業公協會保持緊密聯繫，審慎評估各項潛在影響，並採取適切對應措施，確保供應穩定與客戶權益，以積極主動的態度因應挑戰。