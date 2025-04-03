川普對台課對等關稅 紡拓會：第2季對美出貨量恐減少

美國總統川普宣布對個別國家徵收對等關稅，並將在4月9日起生效。國內紡織、石化相關公協會3日相繼發表看法。紡拓會表示，各家業者第2季對美出貨量應會減少，訂單將會遞延，接下來將視我國政府與美國後續談判結果，有可能要等到5月中旬才會比較明朗。

紡拓會表示，美國對台灣調高關稅後，產業界觀察點有三項，首先是美國當地零售價格將上漲，進而造成出口至美國的紡織品銷量將減少，至於會減少多少數量？目前仍待觀察。

其次，國內各家紡織及成衣業者第1季訂單都已出貨完畢，接下來第2季出貨量預期將減少，產品訂單將會往後遞延，接下來就看政府與美國談判的進度如何，才能決定出口到美國的數量，因此各家公司將先按兵不動，有可能要等到5月中旬才會比較明朗。

第三，美國對各國祭出對等關稅，亞洲的越南、柬埔寨及中國等地區面臨的關稅都比台灣的32%還高，若這些亞洲國家關稅真正落實，將對當地台商對美出口衝擊很大，後續台商是否回過頭來提高台灣出口美國的數量？目前也需留意。

絲織公會指出，台灣直接將布料出口至美國數量已很少，美國當地成衣廠數量少，多數成衣廠都在東南亞，例如越南對美國出超數量就很大；此外，由於國內業者目前已發展出許多機能性、重環保的高單價產品，加上終端通路商自己會透過價格調整來因應關稅衝擊，期待布料業者受關稅衝擊的影響相對有限。

石化公會表示，美國對台課高關稅的消息傳來，石化業者都感到很無奈，事實上美國商務部已在3月31日宣布將對自台灣在內亞洲多個國家環氧樹脂祭出反傾銷稅，台灣生產商與出口商的稅率為3.38％～19.13％。如今美國再次宣布台課徵高關稅，預估下周經濟部應會邀請業者商討對策。

石化公會表示，台灣目前與海內外往來的關稅互動原本就已不公平，進口石化產品關稅最高2.5%，但由台灣出口至其他國家的產品關稅卻達到6.5%以上，台灣石化業的後續生存，實在需要政府多多給予支持。