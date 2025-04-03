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馬斯克大裁美國公務員 Fed是下一個？我央行說話了

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
Fed應該裁員嗎？央行曝全球各央行員工人數排名，Fed只能排第三。圖／聯合報系資料照片
Fed應該裁員嗎？央行曝全球各央行員工人數排名，Fed只能排第三。圖／聯合報系資料照片

白宮3日否認馬斯克即將離開美國政府效率部門的報導，強調馬斯克將繼續肩負精簡聯邦人力的使命。馬斯克近日擬將裁員大刀揮向Fed（Federal Reserve System）員工，認為Fed人員過剩，有精簡必要。不過，我國央行認為，從法源來看，Fed員工不屬於公務員體系的一部分，馬斯克恐怕沒有資格對Fed裁員。

央行還指出，全球央行員工人數最多的是中國人民銀行，多達12.5萬人，其次是俄羅斯央行，人數有4.9萬人，Fed的2.4萬人只能排第三。

川普政府自今年1月上任以來，已裁減約12萬名公部門員工，領導美國政府效率部的馬斯克，一再批評美國聯邦準備體系Fed的員工人數太多，打算大裁員以節省政府人事經費。

央行從統計數據及法源依據分析Fed的裁員問題，根據「2024年中央銀行索引」（Central Banking Directory 2024），全球央行中，員工人數最多的是中國人民銀行，平均每10萬中國人有8.87位員工提供服務；第2～5名依序為俄羅斯央行、Fed、印度央行（近1.4萬人）、德國央行（1.03萬人），因此，論全球央行員工人數，Fed相較於中國人民銀行、俄羅斯央行仍瞠乎其後。

央行表示，馬斯克擬將裁員大刀揮向Fed員工，一再批評Fed人員過剩，卻未能提出相關佐證，Fed主席鮑爾就曾大力反駁指出，Fed上下的每一位同仁都非常努力，他們只有工作過度的可能，沒有人員過剩的問題。

同時，Fed前法律顧問Scott Alvarez曾表示，美國「聯邦準備法」（Federal Reserve Act）明確賦予Fed雇用與解雇員工的權力，因此Fed員工不屬於公務員體系的一部分，從法律的角度來看，Fed在雇用與解雇員工方面，擁有唯一的權力。

至於我國央行員工人數有幾多？央行表示，包括警員及工員，央行上上下下就只有777名員工，平均每10萬台灣人有3.29位央行員工提供服務。央行近期正在招募新夥伴，金融法務專業人員1名及資訊專業人員3名，徵才報名即日起至5月2日止。

Fed 中國人民銀行

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