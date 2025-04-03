美國對台祭高關稅衝擊出口成本 安永給出三招應變

美國白宮2日宣布，自5日起對所有進口商品加徵10%基準關稅，並自9日起，針對對美國課徵高額關稅的國家加徵「對等關稅」，其中台灣遭加徵高達32%的額外關稅，恐使出口成本大幅上升。專家示警，台灣出口美國商品多屬工業類別，建議企業應從三大面向應變，才能有效降低衝擊。

美國總統川普表示，美國長期對外開放市場、徵收低關稅，卻遭多數貿易夥伴以高關稅壁壘對待，形成嚴重貿易逆差。此舉為恢復公平互惠的貿易秩序，並強調本土製造商將不受此次加稅影響，保障美國企業競爭力，未來將視各國是否取消對美不平等待遇，考慮調整或撤銷對等關稅措施。

台灣出口美國商品以工業產品、機械設備、運動器材與塑膠製品為主，面對32%的額外關稅壓力，企業營運將面臨嚴峻挑戰。

安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君觀察，除了鋼鋁、汽車、藥品及半導體等特定排除項目外，多數台灣商品將受此次關稅影響，建議企業立即啟動風險評估與因應策略。

吳雅君建議，企業能從三大面向評估應變，首先，在進口估價方面，企業可考慮運用「首次銷售原則」（First Sale Rule），以首次交易價格作為課稅基礎，有效壓低整體關稅成本。

其次，在原產地規劃方面，企業應重新檢視產地認定，申請原產地解釋令或調整出貨路線，避開被列入重稅清單的地區；最後，在供應鏈布局上，可評估轉進美國外國貿易區（FTZ）設廠，或透過自由貿易協定轉向關稅友善市場，達到分散風險的目的。

美方此次對等關稅清單中，不僅台灣遭加徵32%，越南高達46%、泰國37%、中國34%，其他如印尼、瑞士、印度、韓國、日本與歐盟也都被列入，顯示美方擴大全球貿易反制行動，對亞洲生產基地衝擊深遠。

吳雅君提醒，在全球貿易局勢快速變化之際，台灣企業必須盡快啟動因應機制，不僅為短期避險，也為長期全球布局打下更有韌性的基礎。