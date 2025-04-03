美對等關稅劍指越南泰國 PCB台廠觀望、網通恐成重災區

美國將對越南、泰國徵收高關稅，專家業者分析，14家PCB台廠赴泰投資，近期才陸續開出產能，台廠會與客戶討論，同時關注供應鏈利潤壓縮問題，對美國製造先採取觀望態度；其中不少網通廠都在越南設廠，被視為對等關稅「重災區」。

美國總統川普今天宣布，將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，包括分別對中國、歐盟、日本等世界主要經濟體的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%；與台廠主要生產基地有關的越南、泰國也被分別實施46%與36%的高關稅。

因應美中貿易戰，全球PCB業者早已啟動新南向布局，台資企業共有14家板廠赴泰國設廠，也有27家中資廠前進泰國投資。

PCB高層對中央社記者坦言，各家PCB業者在泰國廠的產能陸續開出，正是「開花結果」之際，且不少都是因應美系客戶要求，川普實施對等關稅，擬對泰國出口至美國的產品實施36%的關稅，產業界坦言「十分意外」。

他進一步評論，這一波PCB赴泰國投資潮，有些是廠商自主應對，有些是因應客戶要求，所以對等關稅的衝擊，中長期而言，還是要跟客戶討論看「要怎麼拆招處理」，短期而言，還是會依照貿易條件，比如大部分價格都是不含稅，也就是說客戶要負責通關、稅務相關事項。

對於美國製造，PCB業者也表示，暫時沒有這個討論，還是要看各國政府政策，包括對美貿易談判，開放國內市場，或是降低其他美國產品進入台灣的非關稅壁壘。

台新投顧分析，PCB硬板廠商主要出貨對象為L6組裝廠，例如技嘉、緯創、英業達等，載板廠商主要出貨對象也是ODM組裝廠及部分IC封裝廠，由於ODM組裝廠、IC封裝廠僅少部分產能位於美國，因此認為對等關稅對PCB產業影響相對有限，但會持續關注關稅所衍生的供應鏈利潤壓縮，是否對PCB產品價格產生壓力的狀況。

整體而言，台新投顧認為，對供需狀況相對緊俏的高階產品如Switch、AI Server用的PCB受影響機率低，而相對供過於求的消費性PCB產品，則較需要進一步觀察是否有降價壓力。

台經院產經資料庫分析師邱昰芳表示，相較於組裝廠，零組件大廠要前進美國製造的難度相對高，畢竟材料端和其他供應鏈，「有沒有辦法整串搬過去，必須先打一個問號」，例如手機、筆電板都是亞洲生產為主，其他零組件也多在亞洲，勢必要從亞洲拉貨，而在美國建廠除了環保上的要求，臨時要建廠，全部都不容易，短期內供應鏈要移動有困難，但長期一直維持這麼高的稅率，確實會考慮移動。

她認為，比較可行的做法是，先行盤點美國產業鏈狀況，例如CCL大廠台光電在美國有產能，而低軌衛星產品因為客戶不是Starlink就是Kuiper，都是要出口美國，對昇達科和華通而言都會有影響。

對PCB產業而言，她認為令人擔憂的會是「終端產品變貴，影響市場需求」，包括電動車、伺服器、筆電、手機等資通訊終端產品，都有PCB身影，加上客戶可能會要求供應鏈分擔增加的成本，PCB產業將承擔一定的風險。

此外，國內網通廠包括啟碁、智易、智邦、正文、明泰、建漢、神準等在越南都有生產基地，且不少主要客戶都是美國；邱昰芳坦言，網通是「重災區」，畢竟不少是在越南設廠，將加速網通廠赴美設廠的腳步，唯有中磊是在菲律賓設廠，影響較低，而神準則已預告將赴美投資。

神準董事長蔡文河先前表示，川普當選美國總統後，公司即暫停越南廠的工程，目前已在美國加州矽谷設立銷售據點，而下半年計畫在南加州設廠，美國市場占神準營收約60%。

越南是網通產業聚落，而中磊除中國廠外，生產基地則設在菲律賓、印度等，中磊董事長王煒曾說過，當初評估生產基地時，就是考量菲律賓與美國關係良好，因此在菲律賓設廠。