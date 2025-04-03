對台關稅較高 恐不利汽車零組件國際競爭力

美國川普政府再宣布新關稅政策，所有國家無一倖免，均被徵收10%基本關稅，其中跟美國存在嚴重「貿易逆差」的60餘國，則徵更高的「對等關稅」，台灣課徵稅率32%，遠勝產業存在競爭關係的日（24%）、韓（25%）。業界擔心存在的關稅稅率差距恐怕不利台灣汽車零組件的長期發展。

對此汽車零組件業者指出，關稅問題很難避免衝擊，即使銷美的汽車零組件多半是FOB，關稅由對方承擔，仍然將對整體出貨造成影響。目前可以預見的是AM(售後維修市場)通路端可能更不願意備庫存，消費者可能因為終端售價漲價，延遲換修的時程，長期則仍待觀察。

台灣汽車零組件具有際競爭力以及群聚效果，一直以來也是美國通路端採購零組件的首選，業界原先認為川普如果全面性課徵關稅，沒有競爭對手的狀況，對台灣零組件產業影響有限。不過如果美國對台的關稅較競爭國高，未來的情勢就會愈來愈不利。