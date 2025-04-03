快訊

買飲料起口角竟砍人⋯桃園3歲童當街遭刺傷 張善政發聲了

號稱最美觀光列車！鳴日號入庫不慎脫軌險翻車 台鐵調查原因中

川普關稅公式掛羊頭賣狗肉！說好比照他國關稅 結果全看貿易逆差

聽新聞
0:00 / 0:00

對台關稅較高 恐不利汽車零組件國際競爭力

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
業界擔心存在的關稅稅率差距恐怕不利台灣汽車零組件的長期發展。 圖／聯合報系資料照片
業界擔心存在的關稅稅率差距恐怕不利台灣汽車零組件的長期發展。 圖／聯合報系資料照片

美國川普政府再宣布新關稅政策，所有國家無一倖免，均被徵收10%基本關稅，其中跟美國存在嚴重「貿易逆差」的60餘國，則徵更高的「對等關稅」，台灣課徵稅率32%，遠勝產業存在競爭關係的日（24%）、韓（25%）。業界擔心存在的關稅稅率差距恐怕不利台灣汽車零組件的長期發展。

對此汽車零組件業者指出，關稅問題很難避免衝擊，即使銷美的汽車零組件多半是FOB，關稅由對方承擔，仍然將對整體出貨造成影響。目前可以預見的是AM(售後維修市場)通路端可能更不願意備庫存，消費者可能因為終端售價漲價，延遲換修的時程，長期則仍待觀察。

台灣汽車零組件具有際競爭力以及群聚效果，一直以來也是美國通路端採購零組件的首選，業界原先認為川普如果全面性課徵關稅，沒有競爭對手的狀況，對台灣零組件產業影響有限。不過如果美國對台的關稅較競爭國高，未來的情勢就會愈來愈不利。

汽車零組件 美國 關稅

延伸閱讀

川普關稅大棒來了 房市連帶受衝擊？房市專家回應了

川普對等關稅重擊、台指期跌斷崖！直雲「別現在進場抄底」：還沒到底

川普「對等關稅」的六點資訊！邏輯投資：美國關稅將創百年新高躍升至約29％

川普對等關稅怎得出？ 紐約時報揭算法「超簡單」

相關新聞

美國關稅新制啟動 PwC示警：企業要留意這三個時間點

美國政府於4月2日正式宣布新一輪進口關稅政策，自4月起陸續上路。這波措施除了針對中國、台灣等貿易夥伴加徵「對等關稅」，也...

川普32%關稅來勢洶洶 專家：第2季房市「直接下課」

美國總統川普3日宣布全球課徵對等關稅政策，台灣也需課徵32%關稅，第2季國內房市恐直接下課。

馬斯克大裁美國公務員 Fed是下一個？我央行說話了

白宮3日否認馬斯克即將離開美國政府效率部門的報導，強調馬斯克將繼續肩負精簡聯邦人力的使命。馬斯克近日擬將裁員大刀揮向Fe...

大摩看美國對等關稅 台灣比預期更嚴苛

美國公布對等關稅措施後，再度引發全球股市震盪。摩根士丹利（大摩）火速出具最新報告，指出台灣需承擔32%的額外關稅，而南韓...

對台關稅較高 恐不利汽車零組件國際競爭力

美國川普政府再宣布新關稅政策，所有國家無一倖免，均被徵收10%基本關稅，其中跟美國存在嚴重「貿易逆差」的60餘國，則徵更...

富比世億萬富豪榜 林百里是台灣首富

財經雜誌富比世（Forbes）公布2025年億萬富豪榜，特斯拉和SpaceX執行長馬斯克擠下LVMH集團創辦人阿諾特，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。