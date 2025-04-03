大摩看美國對等關稅 台灣比預期更嚴苛

美國公布對等關稅措施後，再度引發全球股市震盪。摩根士丹利（大摩）火速出具最新報告，指出台灣需承擔32%的額外關稅，而南韓則額外面臨25%，並涵蓋所有出口至美國的商品，比原本預期的更為嚴苛。

大摩指出，除了4月5日即將生效的10%普遍關稅外，另有15個經濟體將從4月9日起面臨額外的對等關稅。此外，所有進口汽車的關稅確定為25%。其中，台灣和韓國分別被額外徵收32%和25%的關稅，均高於預期。

摩根士丹利韓國暨台灣首席經濟學家Kathleen Oh認為，台灣和南韓的關稅比原先預期的更為嚴苛。儘管對於主要商品（如半導體）有部分豁免，但緩解作用有限。因此，在目前的情勢上，經濟與產業層面的政策談判變得至關重要。

對台灣而言，中央銀行日前已表示具備足夠的市場調控能力來應對美國的對等關稅影響，但目前仍需等待更多細節，以進一步評估政策應對措施的可行性與影響。

Kathleen Oh分析，過去三年，韓國與台灣對美國的出口分別貢獻了30%與40%。然而，此次關稅對兩國經濟帶來的下行風險可能超過2018-2019年的貿易衝突。根據大摩初步預估，僅半導體與IT產品的關稅，可能就會對韓國與台灣的出口造成大約30個基點與80個基點的下行壓力。目前，仍在等待更多細節，以進一步評估其他影響。