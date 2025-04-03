快訊

買飲料起口角竟砍人⋯桃園3歲童當街遭刺傷 張善政發聲了

號稱最美觀光列車！鳴日號入庫不慎脫軌險翻車 台鐵調查原因中

川普關稅公式掛羊頭賣狗肉！說好比照他國關稅 結果全看貿易逆差

聽新聞
0:00 / 0:00

大摩看美國對等關稅 台灣比預期更嚴苛

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
美國總統川普2日宣布對等關稅政策。歐新社
美國總統川普2日宣布對等關稅政策。歐新社

美國公布對等關稅措施後，再度引發全球股市震盪。摩根士丹利（大摩）火速出具最新報告，指出台灣需承擔32%的額外關稅，而南韓則額外面臨25%，並涵蓋所有出口至美國的商品，比原本預期的更為嚴苛。

大摩指出，除了4月5日即將生效的10%普遍關稅外，另有15個經濟體將從4月9日起面臨額外的對等關稅。此外，所有進口汽車的關稅確定為25%。其中，台灣和韓國分別被額外徵收32%和25%的關稅，均高於預期。

摩根士丹利韓國暨台灣首席經濟學家Kathleen Oh認為，台灣和南韓的關稅比原先預期的更為嚴苛。儘管對於主要商品（如半導體）有部分豁免，但緩解作用有限。因此，在目前的情勢上，經濟與產業層面的政策談判變得至關重要。

對台灣而言，中央銀行日前已表示具備足夠的市場調控能力來應對美國的對等關稅影響，但目前仍需等待更多細節，以進一步評估政策應對措施的可行性與影響。

Kathleen Oh分析，過去三年，韓國與台灣對美國的出口分別貢獻了30%與40%。然而，此次關稅對兩國經濟帶來的下行風險可能超過2018-2019年的貿易衝突。根據大摩初步預估，僅半導體與IT產品的關稅，可能就會對韓國與台灣的出口造成大約30個基點與80個基點的下行壓力。目前，仍在等待更多細節，以進一步評估其他影響。

美國 關稅

延伸閱讀

美祭34%關稅！中事先收緊中企對美直接投資 當談判籌碼

美對台加徵32%關稅 江啟臣：籲請賴清德召開國是會議

美祭32％對台關稅 楊瓊瓔：政府應回答是否還有談判空間

美課32%關稅是經貿戰核爆 張啓楷：不能再對美逆來順受

相關新聞

美國關稅新制啟動 PwC示警：企業要留意這三個時間點

美國政府於4月2日正式宣布新一輪進口關稅政策，自4月起陸續上路。這波措施除了針對中國、台灣等貿易夥伴加徵「對等關稅」，也...

川普32%關稅來勢洶洶 專家：第2季房市「直接下課」

美國總統川普3日宣布全球課徵對等關稅政策，台灣也需課徵32%關稅，第2季國內房市恐直接下課。

馬斯克大裁美國公務員 Fed是下一個？我央行說話了

白宮3日否認馬斯克即將離開美國政府效率部門的報導，強調馬斯克將繼續肩負精簡聯邦人力的使命。馬斯克近日擬將裁員大刀揮向Fe...

大摩看美國對等關稅 台灣比預期更嚴苛

美國公布對等關稅措施後，再度引發全球股市震盪。摩根士丹利（大摩）火速出具最新報告，指出台灣需承擔32%的額外關稅，而南韓...

對台關稅較高 恐不利汽車零組件國際競爭力

美國川普政府再宣布新關稅政策，所有國家無一倖免，均被徵收10%基本關稅，其中跟美國存在嚴重「貿易逆差」的60餘國，則徵更...

富比世億萬富豪榜 林百里是台灣首富

財經雜誌富比世（Forbes）公布2025年億萬富豪榜，特斯拉和SpaceX執行長馬斯克擠下LVMH集團創辦人阿諾特，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。