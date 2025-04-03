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工總：美國提高關稅衝擊 產業需要政府有力協助

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
工總表示，產業界面對原本競爭激烈的國際環境，需要政府有力的支持和協助。圖為工總理事長潘俊榮。圖／本報系資料照片
工總表示，產業界面對原本競爭激烈的國際環境，需要政府有力的支持和協助。圖為工總理事長潘俊榮。圖／本報系資料照片

美國總統川普於美東時間4月2日簽署行政命令並宣布對個別國家徵收17%至49%「對等關稅」，工總表示，台灣稅率高達32%，比南韓25%、日本24%都要高，歐盟也才20%關稅，產業界面對原本競爭激烈的國際環境，更是需要政府有力的支持和協助，工總也會和政府站在一起，共同努力面對挑戰。

工總指出，這次提高關稅範圍大、稅率高，連同2月對鋼鋁產品加徵25%關稅與將於5月3日前加徵汽車零組件25%的關稅，加徵關稅範圍涵蓋台灣出口美國的主要產品類別，包括電子產品、機械產品（包括工具機、精密儀器等）、運輸設備（汽車零件、自行車及其零件等運輸設備）、鋼鐵、鋁及其製品等。美國雖排除晶片，但是對伺服器、及出口到美國的ICT終端產品中含有台灣晶片的產品課稅，衝擊非常大。

工總說，對於行政院將就此高額關稅不合理及對台灣不公平之處，向美國貿易代表提出嚴正交涉，確保我國國家與產業利益，本會深表贊同；並建議府院都要趕快動起來，做好分析及準備，組成跨部會合作小組因應川普新政的衝擊已經是基本，重要的關鍵是政府應推出創新而有力的作法。

美國 關稅

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