勞保局擴大e化服務 申請新投保不限工商憑證單位

為提升數位服務，勞保局e化服務系統擴大服務對象。即日起，除已取得工商憑證的單位外，擴大開放持政府憑證、組織及團體憑證或醫事憑證，且有統一編號或扣繳單位編號的單位，也可以線上申請成立勞（就、災）保新投保單位，以網路取代馬路，可享24小時作業不打烊的服務。

勞動部說明，此次擴大適用對象，讓政府機關、非營利組織、醫療機構等非工商類單位，也能透過線上申請成立新投保單位，辦理手續相當簡便，投保單位只需至勞保局e化服務系統「申請成立新投保單位勞(就、災)保/勞退」專區，透過讀卡機依序登入「單位憑證」及負責人「自然人憑證」，填寫申請資料及被保險人加保資料後，即可線上送出申請，輕鬆完成手續。

相較於紙本申請，線上辦理新投保作業免附相關證明文件，且不受時間限制，無須親赴臨櫃或郵寄辦理，省時省力又省錢。成為網路申辦單位後，還可透過e化服務系統申報員工的勞(就、災)保加（退）保、投保薪資調整及投保資料查詢等，大幅提升單位作業效率。

為推廣勞保局e化服務系統，鼓勵投保單位成為網路申辦單位，勞保局已規劃於114年4月、7月、11月的第4週舉辦線上「勞保網路申辦承保作業說明會」，共計12場次，將實際操作說明網路申辦單位之申請、申報及查詢流程，誠摯邀請尚未成立網路申辦單位或不熟悉網路申辦操作之投保單位踴躍參加，有意願參加者，可至勞保局網站(https://www.bli.gov.tw/edesk/00003.html)登記報名，名額有限，歡迎儘速報名參加。