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美高關稅 法人：超乎預期嚴重 恐重演百年前關稅戰後果

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美國總統川普在當地時間2日於白宮發表關稅政策演說。（路透）
美國總統川普在當地時間2日於白宮發表關稅政策演說。（路透）

美國總統川普宣布新關稅政策，其中台灣面臨稅率高達32％，位列美國高關稅名單。法人表示，川普本次關稅新令所涉及到的稅率、國家與產品等全都超乎市場預期嚴重，對金融市場的短期影響以及對全球經濟的長期衝擊比原先預期來得嚴重，擔憂重演1920年代美國對全球實施關稅戰的後果：貿易額萎縮5成。

川普新關稅政策為自4月5日起對全球開徵10％基準關稅，並自4月9日起再針對特定國家加徵20～46％的對等關稅，遠高於金融市場預期的10～20％稅率。

被課徵高關稅的國家包括歐盟20％、日本24％、南韓25％、台灣32％、中國大陸34％、泰國36％、越南46％，最慘的美國貿易夥伴為中國，原本已有20％的關稅，再加上34％後，整體有效關稅直竄54％。

法人分析，川普此次關稅新令所涉及到的稅率、國家與產品等全都超乎市場預期嚴重，其中對美國享有大量順差的國家或地區將採取20～46％的關稅稅率，遠高於市場預期的10～20％，與美國友好的英國及日本也無法豁免，台灣的筆電、手機與伺服器等出口重心也不屬於豁免項目，此舉對金融市場的短期影響以及對全球經濟的長期衝擊比原先預期來的嚴重。

關稅不是只有美國可以課徵，其他國家也可以對美國課徵，若演變成全球性互相報復的貿易戰，嚴重性不言可喻，法人擔憂，1920與1930年代美國對全球實施關稅戰的後果就是貿易額萎縮5～7成。

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