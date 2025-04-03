美國高關稅：海運業者全球性的問題 小額關稅取消會造成物流平的消長

美國總統川普於4月2日美股盤後宣布對等關稅；國內的海運及物流業者分析，美國對各國無差異的課稅，民生必需品長期需求還在，高單價的奢侈品影響會比較大；這是一個全球性的衝擊，非單一區域，客戶都在消化這個訊息，長期對於貨量的影響要持續觀察；至於對大陸、香港小額關稅取消，恐造成全球物流平的消長。

物流業者從兩個面向分析，美國總統川普引用國際緊急經濟權力法(IEEPA)宣布國家經濟緊急狀態，首先，並對所有國家課徵10%關稅，而美國貿易逆差較大數個國家則個別加徵更高對等關稅，將於4月5日生效；第二，取消中港小額包裹豁免關稅措施，5月2日生效。

國內航運業者都表示，昨天公布之後，今天早上大部分的客戶都在消化這個訊息，對所有國家課徵10%關稅的部分，這已經是全面性，不是單一地區的影響，各企業都要消化成本變高這件事，未來要怎麼因應；海運大部分的物品都是民生必需品為主，長期需求一存在，只是價格變高之後，會不會造成貨量減少，目前完全無法判斷，必須持續觀察關稅變化。

國內空運物流業者分析，取消中港小額包裹豁免關稅措施5月2日生效，這個部分，之前經歷過一次，所有的大型電商普遍已經有心裡準備，包括關稅的申報、物件運送的方式改變，變成整包報關等，初期電商的航空貨運量需求可能會下降；不過，中、長期電商平台需求不會消失，反而會因為關稅的調整出現全新的商機。

小額關稅推出後，美國消費者善用小額免稅政策，讓大陸知名的Shein和Temu等電商平台業績超好，這些平台業者將低價商品直接從大陸運送至美國消費者手中；取消免稅政策後，這些平台的運營成本將顯著增加，可能導致商品價格上漲，進而影響其市場競爭力。

目前看起來，美國新政策的推出，取消免稅政策可能有利於美國本土電商平台競爭力急速攀升，如Etsy和Amazon；受惠於海外競爭對手的成本上升，本土平台可能獲得價格優勢，進而提升市場分額，這個部分也會出現全新的市場需求。