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川普公布對等關稅 法人估對美釋出善意廠商優先受惠

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

清明連續假期不平靜，美國總統公布對台灣課徵32%關稅，投信法人預估，節後台股勢必跟著國際市場連動，中長期來說，對美已釋出善意的廠商，將是優先受惠廠商，周邊供應鏈則有待觀察。

群益投信台股研究團隊表示，針對美國甫公布的關稅政策來看，短期來說對台灣企業影響程度大小，由小排到大是在美國有完整供應鏈、在美國有部分供應鏈、在相對較低稅率國家有生產線（例如新加坡、日本、印度、南韓、以色列、菲律賓）、在台灣生產（32%關稅稅率）、在相對高稅率國家生產（中國、泰國、越南、印尼）。

另外目前半導體有豁免，但需考慮特別關稅。對台灣來說出口美國主要是半導體以及電子產品，因此出口美國的電子產品受影響最直接，在美國有設廠的廠商將減少衝擊。

群益馬拉松基金經理人陳沅易進一步指出，對台股而言，短期來說，市場動盪一定跑不掉，中長期來說，對美有釋出善意的廠商可能將會是首先受惠廠商，周邊供應鏈方面則有待觀察。其他相關受惠類股還需要進一步等待政策細節出來後，視各家廠商美國布局進度以及規模而定。

市場法人表示，大盤目前高檔震盪投資難度高、風險機會並存，台股現階段令投資人很難捉摸，統計近十年清明節前後台股大盤表現，以平均報酬率來看，前後各期間都是正報酬表現，數據顯示清明節並無變盤之勢。

雖然現階段又是第1季底第2季初，逢年報跟季報的公布期，加上今年的川普2.0亂流不斷，台股也難逃大漲大跌態勢，不過台灣企業獲利成長，預期2025年台灣GDP將呈現逐季走升，有利台股後市支撐。

台股 美國 關稅

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