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川普對台課32％關稅！蝴蝶蘭成本評估中 台灣鯛估影響有限

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
根據農業部統計，台灣蘭花最大外銷市場為美國，2024年蘭花外銷產值約1.54億美元，出口美國產值便高達6146萬美元，占總出口比率近40%。圖／聯合報系資料照片
根據農業部統計，台灣蘭花最大外銷市場為美國，2024年蘭花外銷產值約1.54億美元，出口美國產值便高達6146萬美元，占總出口比率近40%。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普在美東時間2日宣布，正式宣布「對等關稅」政策，並將於5日生效。其中針對出口美國大宗的台灣鯛（吳郭魚）、蝴蝶蘭等，相關業者表示，雖然目前對美國的其他做法還不明朗，但對等關稅讓競爭對手都站在同個高度，首先仍須掌握競爭對手在美國當地的價格，以及美國消費市場能否承擔課徵關稅後的價格。

根據農業部統計，台灣蘭花最大外銷市場為美國，2024年蘭花外銷產值約1.54億美元，出口美國產值便高達6146萬美元，占總出口比率近40%；吳郭魚去年外銷產值約5776萬，出口美國產值便高達4473萬，占總出口比率77%。

台灣蘭花協會秘書長曾俊弼表示，32%關稅要提高到什麼階段，包含在美國的業者都還搞不清楚，也還在更細部的追蹤，關稅也會墊高蘭花的周邊產品，例如花盆等價格，而加增關稅的影響最終還是會回到消費者身上，目前正在也在加強了解從其他國家出口到美國的蘭花價格，也預告4月9日在台灣會在台南後壁區的台灣蘭花生物科技園區，舉辦蘭花產業受美國關稅影響的因應措施。

嘉義大學水生生物科學系助理教授、台灣鯛協會理事長郭建賢表示，課徵32%關稅就要看美國消費者是否能負擔得起之後的價格，台灣出口到美國的是以條凍吳郭魚為主，去年出口美國就超過1.2萬公噸，條凍吳郭魚在美國市場的占比由高到低分別為中國大陸68%、台灣22%、巴西6.8%。

郭建賢說，由於巴西在這次對等關稅中只被課徵最低的10％，因此在美條凍吳郭魚的主要競爭國將是巴西，不過吳郭魚在美國主要是魚片為主，主要輸出國分別為中國大陸、印尼和台灣，其中台灣的占比才1%，美國每年吳郭魚切片市場需求量約9萬公噸，代表台灣也才1000多公噸，影響並不大。

郭建賢說，中國大陸在本來就預期美國會對自己課徵高關稅，因此許多農漁產品很早就進到美國公倉了，代表台灣漁產品出口會因為沒有倉儲空間而被延遲，這是目前較大的問題，不過具體影響還是要到5月後，假如美國消費力遲鈍下來才會有影響，進出口商也還在談如何攤平課徵關稅後的價格。

吳郭魚 美國

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