美對台課重稅 機械公會：今年機械出口要成長5%至10% 目標恐難達成

台灣機械公會理事長莊大立3日表示，美國宣布對台灣課徵32%重稅，將嚴重衝擊台灣機械產業競爭力，尤其美國是台灣機械設備最大出口國，一旦關稅增加，也將影響客戶購買意願，「今年台灣機械出口要成長5%至10%的目標，恐難達成了！」

莊大立表示，機械公會已訂4月10日召開理監事會，討論機械產業面對美國重稅的因應之道，屆時也會邀請貿易署及產發署代表一同協商，希望儘快找出解決的方案。

不過，莊大立也不諱言，過去景氣好的時候，還可以分散市場來減輕壓力，如今全球不景氣，「要去哪裡找市場，我也想不出來」，機械公會希望政府儘快提出具體因應之道，協助廠商度過難關。

美國總統川普宣布對等關稅政策，台灣面臨32%重稅，莊大立說，他今天一早醒來看到新聞，「真的很Shock！覺得跟業界期盼的差很大。」尤其台灣機械設備出口美國將首當其衝，而美國對全球的關稅戰，也勢必影響客戶的汰舊換新意願。

台灣機械2月出口值20.81億美元、年增12.2%；累計前二月出口值43.65億美元、年增1.4%。其中對美國出口持續成長，目前出口美國占台灣整體出口比重已攀升至27.2%，超越中國的21.1%，穩居台灣機械出口第一大市場。

機械公會統計，前二月機械出口國前三大為美國11.87億美元、占比27.2%；中國大陸9.23億美元、占比21.1%；日本3.74億美元、占比8.6%。前二月台灣對中國大陸機械出口小幅下滑1.0%，對美國出口則增加8.7%。

莊大立指出，美國對台灣課徵32%關稅，但對台灣機械產業主要競爭對手的日本只課徵24%關稅，南韓25%、歐盟20%，這無異打擊台灣機械產業的競爭力。

莊大立說，其實美國機械設備進口到台灣課徵的關稅，和台灣機械設備出口到美國市場差不多，都在3%至5%之間，台灣機械設備所受的待遇真的是無妄之災。

程泰（1583）集團董事長楊德華則說，集團在美國加州有五、六千坪土地及廠房，同時已備妥1,200萬至1,500萬美元的存貨，可以賣一年，美國對台灣課重稅，目前還在可控的範圍內。希望政府趕快跟美國協商，讓稅率再降一些，否則集團勢必要考慮到美國設廠。

楊德華坦言，此次美國對台灣課32%重稅，對台灣工具機產業「很傷」，台灣工具機廠大部分做OEM，企業規模都不大，很難有財力或資本可以面對重稅衝擊，政府應正視問題的嚴重性，儘快提出具體補救措施，不然後果將很嚴重。