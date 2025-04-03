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台灣遭川普32%課徵關稅對各產業衝擊 五要點一次看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普關稅對仰賴外銷台灣業者打擊甚鉅，無論布局大陸或東南亞都難逃此劫。路透
川普關稅對仰賴外銷台灣業者打擊甚鉅，無論布局大陸或東南亞都難逃此劫。路透

美國總統川普宣布對台灣課徵的對等關稅稅率高達32%，加上對中國大陸和越南加徵更重關稅，對仰賴外銷台灣業者打擊甚鉅，無論布局大陸或東南亞都難逃此劫。除半導體、銅、藥品、和木材等即將啟動關稅調查的品項得免外，各產業幾無倖免。以下分列台灣各產業受到的影響：

1. 半導體業

KeyBanc 分析師 John Vinh指出，儘管半導體列為暫時豁免項目之一，「但整體影響範圍極廣，我們認為整個半導體產業都會受到負面衝擊」。

Thornburg 投資管理公司則指出，台積電（2330）和艾司摩爾（ASML）等主要晶片製造商，在美國對等關稅下相對具有防護力，因為在高度整合的全球供應鏈之下，大多數產品並非直接出口美國，而是先送往其他地區組裝。

2. A供應鏈

一般認為，川普政府所指的半導體，不只是歸類在「積體電路」的CPU、GPU和通訊IC等，而泛指歸類在「自動數據處理設備及其零件」之下的品項。

不過，來自台灣的非半導體系統與機櫃零件，例如連接線、接頭、電源元件等，成本可能上升的疑慮仍揮之不去。

3. 電子專業代工

KeyBanc的Vinh說，這波關稅「最明顯的不利影響，將是抑制終端市場需求，尤其是智慧型手機（包括 iPhone）和個人電腦，因為這些產品有大量製造集中在中國大陸」。

這次越南遭課 46%、泰國 36%、印尼 32%、印度 26%、馬來西亞 24%，也就是說，原本是「中國＋1」供應鏈策略的主要受惠者都遭衝擊，讓鴻海（2317）、廣達等電子代工（EMS）業者面臨更大壓力，可能侵蝕利潤，並影響訂單需求。

4. 鞋類和成衣業

全球最大幾家鞋類和服飾品牌的供應鏈面臨震撼，美國對這類產品生產重鎮越南貨品課徵對等關稅46% ，對柬埔寨 49%、中國大陸 34%。

受此消息衝擊，半數鞋類在越南生產的Nike 盤後股價大跌 6.4%，40%產品來自越南的Lululemon Athletica 重挫近 9.6%。Abercrombie & Fitch 和Gap分別重摔 7.7%和11%。

Jefferies 分析師初步研判，未來 3 到 5 年，OEM 業者將面臨嚴重的利潤和平均售價（ASP）壓力。品牌業者一開始會自行吸收衝擊，之後會轉嫁給消費者和代工廠。

5. 航運業

川普對全球貿易夥伴加徵關稅，恐將加速全球貿易路線的重組，並帶來航運需求的長期結構性轉變。彭博分析師指出，中國大陸、越南、日本、南韓和台灣等主要貿易夥伴的貨運需求也將受到打擊。運價也會受到影響，並在未來幾個季度衝擊日本郵船（NYK）、中遠海運等航運業者的營收表現。

中遠海運在香港股價和日本郵船在東京股價雙雙重挫5.6%。

半導體 越南

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