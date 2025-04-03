川普對台32％對等關稅 學者：須留意短期的產銷失衡

美國總統川普在美東時間2日宣布，正式宣布「對等關稅」政策，針對台灣將課徵達32％關稅。學者認為，目前對於課徵關稅的農產品項還不清楚，但對農產品課徵關稅可能導致出口量減少，進而造成短時間內的產銷失衡，這些是目前比較需要擔心的地方。

根據農業部統計，我國2024年對美農產品出口值約8.87億美元，進口值則高達近37.98億美元，其中以活畜禽及肉類9.8億美元、穀物及其製品的8億、水果、堅果及其製品3.8億等為多，貿易逆差來到4.3倍。雖然貿易逆差大，但美國仍為我主要農產品出口國，尤其蘭花、吳郭魚、魷魚、茶葉等。

針對川普宣布各國進入美國商品徵收至少10%關稅，台灣則高達32%，逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，目前川普政府宣布的關稅並未區分不同品項，目前的資訊都不是很清楚，但在大家都被提高關稅下，對台灣在美國市場競爭地位不會有太大改變，政府應該掌握更詳細資料，包含主要競爭對手國出口到美國的農產品價格增加了多少等。

楊明憲說，關稅的提高代表進口農產品價格的上漲，美國消費者的內需就可能增加，這樣一來也導致我國出口量減少，短期內很可能會出現回銷，產銷失衡就可能出現，這些因應措施都必須及早推展，也是目前較需要擔心的地方。

楊明憲表示，蘭花為例，台灣出口到美國的是零關稅的蘭花種苗，並在美國當地培育為成苗，因此蝴蝶蘭面臨的關稅影響應該不大，加上蝴蝶蘭有品種的差異化優勢；至於樹薯作為珍珠奶茶的珍珠原料，因為只是原料，調漲的價格會反應在最終產品上。

台灣產業關聯學會名譽理事長、台大農經系前系主任兼所長徐世勳表示，世界貿易組織（WTO）的自由貿易精神是要把進口產品的關稅降到零，但川普卻單方面提高關稅，顯然根本不理WTO的精神，現在台灣還被美國課徵32％關稅，回頭看萊豬、美牛和台積電，台灣早已是沒有籌碼的待宰羔羊。

針對受影響農產品項是否掌握，農業部僅表示，將由行政院統一對外回應。