川普對等關稅數據怎來的？ 他曝可能算法 網：簡單粗暴

美國宣布各國對等關稅措施，美國總統川普說，台灣向美國課徵64%的關稅，所以美國擬向台灣課徵32％的對等關稅。投資達人「股癌Gooaye」臉書粉專表示，很多人好奇川普政府表列的各國對美關稅，明明就沒有這麼高，數字到底是怎麼來的？

「股癌Gooaye」表示，2024年台灣對美國出口1163億美元，自美國進口424億美元，貿易順差為739億美元。將差額除以美國進口額，得出各國對美關稅739/1163=0.635，台灣他表列是64%，接著再/2，得出對等關稅32%的處置。「雖然有點好笑，但可能真的是這樣算的」。

其他網友表示，「生意人的算法，簡單暴力」、「這樣算起來，心裡舒服多了」、「別人我不知道，但川普的經濟學應該是體育老師教的沒錯」、「果然是excel下拉」、「越南也成立」、「川氏數學，簡單粗暴」、「台大經濟所畢業路過，原來關稅率是這樣算，我大開眼界」、「數學不會就是不會」、「突然覺得文組也能看懂了」、「什麼垃圾數學，自己逆差就說別人髒」、「簡單暴力不囉嗦，公式就是那麼簡單，談判桌上一翻兩瞪眼」。