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對等關稅來襲 美商會：台美產業高度互補應持續深化

中央社／ 台北3日電

美國總統川普宣布對台灣課徵32%對等關稅，台灣美國商會上午表示，台灣在美國經濟中扮演不可或缺的戰略角色，台灣生產全球超過9成的尖端晶片，台美產業高度互補合作，呼籲台美在面對日益複雜的地緣政治之際，持續深化雙邊的貿易與經濟關係。

川普今天宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，包括分別對中國、歐盟、日本等世界主要經濟體的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%。

台灣美國商會上午發布新聞稿表示，美台經濟關係長期建立在互利基礎上，對雙方的共繁同榮具有深遠意義。因應當前全球局勢與產業變動，商會呼籲，華府與台北的政府官員持續推動實質交流與合作，不僅有助於產業發展與市場穩定，更是確保供應鏈安全與區域和平的關鍵因素。

根據統計顯示，台灣現穩居美國第7大貿易夥伴，顯示雙邊經濟互動密切。台灣是美國產業仰賴的高價值、高資本密集型產品的重要供應者，包括半導體、資通訊產品與精密機械等無法在其他地區迅速大量生產的關鍵品項；美國對台出口涵蓋農產品、飛機與工業機械，且多數品類在台灣市場上幾乎無本地競爭者。

投資方面，美國商會表示，台美雙邊經濟關係也體現在穩健的投資流動上，截至2022年，台灣對美國的累計直接投資已達171億美元。2024年前10個月，台灣對美投資金額則達139.7億美元，占台灣同期對外總投資的30.8%。

除了直接投資外，台灣也是美國金融市場的重要資金來源之一。商會指出，截至2024年1月，台灣持有約2560億美元的美國國債，位居全球前10大美債持有國行列，對美國經濟的資本流動與金融市場的穩定性發揮關鍵作用。

美國商會強調，透過持續對美國經濟的再投資，台商於當地創造眾多就業機會、穩定金融市場，並提升供應鏈的韌性有極大貢獻。台灣在先進半導體製造領域居於全球領導地位，生產全球超過9成的尖端晶片，對美國在科技、汽車、航太與國防等產業的競爭力亦具有關鍵影響，更加體現台灣的經濟模式與美國的高度互補合作模式。

美國商會

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