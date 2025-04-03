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川普對等關稅重砲！半導體逃過一劫 業界認為整體影響有限

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
川普對等關稅重砲， 半導體逃過一劫 ，業界認為整體影響有限。圖為台積電高雄廠已經完工的P1廠區外觀。記者劉學聖／攝影
川普對等關稅重砲， 半導體逃過一劫 ，業界認為整體影響有限。圖為台積電高雄廠已經完工的P1廠區外觀。記者劉學聖／攝影

美國總統川普於美東時間2日宣布對台灣的對等關稅稅率為32％，所幸半導體不在對等關稅的名單，台灣相關半導體廠正緊盯政府提出什麼應對策略，不過多位半導體人士表示，明顯看出川普政府是要藉關稅達到某種策略目的，預料後續仍有待雙邊對談，爭取有利關稅稅率調整。

川普是將利用其《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）權力，對所有國家徵收10%的關稅。但對相關國家則課徵20~44%不等的對等關稅，台灣被課徵的對等關稅稅率是32%，原因是台灣對美國課稅68%。

所幸半導體並不在對關稅資料表名單，可能面臨額外加徵而非在對等關稅框架內。不適用對等關稅的商品，包括銅、藥品、半導體、木材、黃金、能源以及「美國國內無法獲得的某些礦物」。很明顯看出川普政府是要藉關稅達到某種策略目的，預料後續仍有待雙邊對談，爭取有利關稅稅率調整。

台灣比重甚高的半導體，在這次對等關稅名單逃過一劫，多位半導體業者表示，從公布對等關稅的結果，台灣半導體影響層面相對不大，主因台灣半導體雖可能面臨美國對全球加徵10%的範圍內，但基本上各國都面臨同樣的情況，影響相對有限。其次，台灣輸美晶片若被加稅，是可轉嫁給客戶或消費者，只是轉嫁能力端看誰對價格具備主導權，若以台積電而言，基本上幾乎都有轉價因課稅增加成本的能力。

再者美國對台課徵的晶片關稅，只影響輸美的產品，但根據統計，台灣生產的晶片大多送到大陸、東南亞等地進行組裝，出口到美國比重不高，相對影響有限。

不過，這次越南被課徵對等關稅高達46%，對規避美中貿易戰轉赴越南布局的伺服器等科技業而言，影響可能比較大，但目前相關業者如英業達、鴻海、緯創等均已展開在美設廠因應，且川普政府打的算盤本來就是希望能藉由關稅，棒打群鴨，逼迫更多廠商赴美投資，因此整而言，台灣半導體產業受到的影響有限。

半導體 對等關稅 美國

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