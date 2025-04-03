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美國高關稅來了 學者示警：4月出口就會豬羊變色 今年「保三」難

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
學者認為今年前三個月的好成績，4月就會豬羊變色，今年經濟要「保三」很難。圖為服務業示意圖。本報資料照片
學者認為今年前三個月的好成績，4月就會豬羊變色，今年經濟要「保三」很難。圖為服務業示意圖。本報資料照片

美國對各國全面加徵對等關稅，台灣被課高達32%關稅，中央大學經濟系教授吳大任表示，雖然半導體尚未被直接課稅，但很多最終產品如手機、筆電等產品被課，台灣供應鏈仍會受創，接下來出口及民間投資都會下降，且主要出口競爭國南韓、日本稅率都比我們低，會降低台灣出口競爭力，加上台灣對美依存度占GDP達15%-20%估算，對台灣經濟直接衝擊很大，「今年前三個月的好成績，4月就會豬羊變色」，今年經濟要「保三」很難。

吳大任表示，川普也說歡迎各國去跟美國談，建議經濟部除了調降非貿易障礙外，還要對美國多買一些商品改善貿易逆差，而川普最想要的就是製造業回流投資美國，經濟部也要盡速了解那些企業願意去美國投資，整合盤點後與美方談判，爭取調降關稅。

吳大任分析，美國提出台灣對美關稅高達64%，因此對台灣對等關稅32%，但台灣對美實質稅率應該沒有這麼高，美方應是將非貿易障礙一起計算。其中實質稅率部分，台灣對美國進口稅率最高的是汽車業17.5%，美豬美牛也有12%，而汽車業除了進口關稅17.5%外，還有貨物稅，2000C.C以下課25%，2000C.C以上30%，另外再課5%營業稅，而且美國汽車進口還要符合歐洲標準，否則訂有進口上限，這些非貿易障礙都一起被計入。

至於半導體雖尚未課稅，但很多國家出口美國的終端產品如手機、筆電等產品都被課高稅率，這類產品出口到美國比重也很高，台灣是零組件供應商，等於被間接影響；台灣出口到美國最多的是伺服器，這次也沒豁免。

至於對台灣經濟衝擊，吳大任表示，台灣出口占GDP65%-70%，且出口到美國占比特別高，去年已達23.5%，今年可能達到25%，因此對美依存度達GDP15%-20%，一旦商品被課高稅率後，出口一定下降，尤其這次是各國之間都採不平等關稅，出口競爭國如日本之前先喊出投資美國一兆美元，因此此次只被課24%，南韓25%也比我們低，未來台灣出口競爭力會受比較大影響。

吳大任認為，美國祭出高關稅的衝擊，今年就會實現，台灣前三個月出口表現很不錯，主要是各國為了因應美國對等關稅拚命提前拉貨，看起來4月就會豬羊變色，今年保三很難。

吳大任表示，川普特別強調歡迎各國去跟美國談，因此台灣未來要談判，除了改善之前美國貿易代表署公布的各項非貿易障礙外，也要多買一些美國產品改善貿易逆差；另外川普最在意的還是製造業到美國投資，經濟部應盡快了解那些企業願意到美國投資，整合後成為談判籌碼，盡速協商，或許還有機會下調對台灣的關稅。

川普對等關稅完整清單。（美聯社）
川普對等關稅完整清單。（美聯社）

川普 經濟系 美國

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